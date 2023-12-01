الدوري السعودي، يبحث فريقا الفيحاء وضمك لمواصلة نتائجهما الجيدة، عندما يلتقيان اليوم الجمعة على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لدوري روشن السعودي.

موعد مباراة الفيحاء وضمك الدوري السعودي

ومن المقرر ان تقام مباراة الفيحاء وضمك في الخامسة مساء اليوم الجمعه على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لدوري روشن السعودي.

ويستعيد ضمك لاعبه المصري طارق حامد، لينضم إلى بقية اللاعبين أمثال الروماني نيكولاي ستانسيو والكاميروني جورج نوكودو والغامبي أسان سيسان والجزائري مصطفى زغبة ومواطنيه فاروق شافعي وعبدالقادر بدران.

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واستقر الروماني كوزمين كونترا المدير الفنى لفريق ضمك،على إعادة طارق حامد على حساب زميله بدر منشي، خاصة أن الفريق خسر جهود حامد خلال المباريات الثلاث الماضية للإيقاف، وبعد أن أتم طارق حامد عقوبة إيقافه بات من المنتظر عودته إلى التشكيل لمجاورة الكرواتي دوماجوج أنتوليتش في وسط الملعب.

كان المصري طارق حامد، لاعب وسط فريق ضمك، قد تلقى عقوبة الإيقاف لمدة مباراتين، بالإضافة إلى غرامة مالية، بسبب إشارة غير لائقة، خلال مواجهة فريق الخليج، بدور الـ16، من كأس خادم الحرمين الشريفين.

وقررت لجنة الانضباط والأخلاق، فى الاتحاد السعودي لكرة القدم، إيقاف طارق حامد لاعب ضمك مباراتين وتغريمه 20 ألف ريال لارتكابه سلوك غير رياضي، وقررت اللجنة تشديد العقوبة وفقًا للمادة (39-4) من اللائحة، وفقًا لما أظهره الناقل الرسمي في مباراة الخليج وضمك ضمن بطولة كأس الملك.

وينحاز التاريخ لضمك في المواجهات المباشرة، حيث تقابلا في الدوري 6 مرات سابقة، فاز ضمك في 3 مباريات، وحسم التعادل 3 مباريات أخرى، سجل خلالها هجوم فارس الجنوب 5 أهداف، بينما سجل هجوم البرتقالي هدفين.

ويحتل الفيحاء المركز الثامن برصيد 19 نقطة، فاز في أربع وتعادل في سبع وخسر ثلاث مباريات، فيما يحتل ضمك المركز العاشر برصيد 18 نقطة، فاز كما خسر في أربع وتعادل في ست مباريات.

وبعد تعادلين أمام الطائي والاتفاق، حقق الفيحاء فوزًا مهمًا على الفتح، قبل أن يتغلب على أهال التركماني بثلاثية في دوري أبطال آسيا، ويتطلع إلى مواصلة نتائجه الإيجابية وتحقيق فوزه الأول على ضيفه، والتقدم في سلم الترتيب.

ورغم بعض الغيابات المهمة في تشكيلة الفيحاء إلا أنه يضم لاعبين جيدين كالصربي فلاديمير ستويكوفيتش والزامبي فاشيون ساكالا والإيفواري غيسلان كونان والنيجيري هنري اونيكورو ومواطنه انتوتي نواكايمي.

ولا يختلف ضمك عن الفيحاء، فهو لم يخسر في آخر أربع مباريات، حيث تعادل في اثنتين وفاز في مثلها وكان آخرها أمام جاره أبها في الديربي، ويأمل أن يواصل نتائجه الجيدة ويعود بالعلامة الكاملة.

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