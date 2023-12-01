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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة، أبرزها ديربي الهلال والنصر ومواجهات أبطال إفريقيا

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم الجمعة وأبرزها ديربي الهلال والنصر،فيتو

مواعيد مباريات اليوم، تشهد الملاعب العربية والأوروبية اليوم الجمعة 1 / 12 / 2023 العديد من المباريات الهامة أبرزها ديربي الهلال ضد النصر في الدوري السعودي.

الدوري المصري 

الداخلية ضد بلدية المحلة   4:00 عصرا 

إنبي ضد المصري          4:00 عصرا 

البنك الأهلي ضد سيراميكا  7:00 مساء

دوري أبطال أفريقيا 

 

الهلال السوداني ضد الترجي التونسي    6:00 مساء

ميدياما الغاني ضد شباب بلوزداد الجزائري  6:00 مساء

 

الدوري الاسباني 

لاس بالماس ضد خيتافي    10:00 مساء 

الدوري السعودي 

الفيحاء ضد ضمك    5:00 مساء 

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الهلال ضد النصر    8:00 مساء 

 

الدوري الايطالي 

مونزا ضد يوفنتوس       9:45 مساء 

الدوري الألماني 

درامشتات ضد كولن    9:30 مساء 

 

الدوري الفرنسي 

ريمس ضد ستراسبورج     10:00 مساء 

 

الدوري التركي 

فاتح كاراجومروك ضد إسطنبول سبور    7:00 مساء

هاتاي سبور ضد انطاليا سبور               7:00 مساء 

 

الدوري البرتغالي 

شافيش ضد فيزيلا                      10:30 مساء 

دوري نجوم قطر 

المرخية الرياضي ضد العربي       4:30 مساء 

الدحيل ضد أم صلال                  6:30 مساء 

السد ضد  الشمال                      6:30 مساء 

 

الدوري الإماراتي 

عجمان ضد حتا              2:45 عصرا

الإمارات ضد اتحاد كلباء    2:45 عصرا 

النصر ضد الوحدة           5:30 مساء 

قمة الهلال ضد النصر 

ويحتضن ملعب مدينة الملك فهد الرياضية، مساء اليوم الجمعة، ديربي الرياض بين الهلال المتصدر، والنصر في قمة الجولة الـ 15 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وتعيد مواجهة الديربي، ذكريات الصراع بين بين النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ومنافسه في الهلال، النجم الصربي سافيتش، خلال لعبهما في وقت سابق بالدوري الإيطالي.

ولعب رونالدو بين صفوف يوفنتوس خلال الفترة من 2018 إلى 2021، بينما كان يدافع سافيتش عن ألوان لاتسيو على مدار 8 سنوات من 2015 إلى 2023.


ومن المنتظر أن يتجدد الصدام بين سافيتش ورونالدو في ديربي الرياض للمرة الثانية، بعدما كانت أول مواجهة بينهما في نهائي البطولة العربية، والتي توج النصر بلقيها.

و توج كريستيانو رونالدو، بجائزة هداف البطولة العربية، في المقابل توج الصربي سيرجي سافيتش نجم الهلال بجائزة أفضل لاعب في البطولة العربية.
 

 

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مواعيد مباريات اليوم دوري أبطال أفريقيا الدوري الإسباني الدوري السعودي الهلال ضد النصر الدوري المصري الدوري الفرنسي الدوري الألماني الدوري الإماراتي

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