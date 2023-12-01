الجمعة 01 ديسمبر 2023
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محافظات

جامعة الأقصر تنظم اللقاء التثقيفي عن الحياة الانتخابية

جانب من اللقاء، فيتو
جانب من اللقاء، فيتو

نظمت جامعة الأقصر اللقاء التثقيفي دور الطالب الجامعي في الحياة الانتخابية؛ تحت شعار جيل الجمهورية الجديدة، برعاية الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر.

وعقد اللقاء بحضور رئيس الجامعة والدكتور كريم همام مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية، والفنان طارق الدسوقي، والسادة العمداء والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس ورؤساء الوفود من الجامعات المشاركة بإقليم الصعيد.

وأقيم على هامش الفعاليات لقاء للشيخ يسري عزام، إمام وخطيب مسجد عمرو بن العاص، بطلاب الجامعة والجامعات المشاركة.

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وحث الدكتور حمدي محمد حسين، طلاب الجامعة على المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة والإدلاء بأصواتهم كواجب وطني مشددًا على أهمية نشرهم الوعي في محيط أسرهم بضرورة المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية، لتحقيق الديمقراطية وإثبات للعالم أن مصر دولة ديمقراطية  لاستكمال المشروعات التنموية التي بدأت الدولة في إنشائها.

وأضاف رئيس جامعة الأقصر، المشاركة الحقيقية تكون من خلال إبداء الرأي داخل الصناديق الانتخابية وبكل شفافية ومسؤولية.

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