نائب محافظ الأقصر: نتعامل على عدة محاور للتخفيف على المواطن من الأزمات المتلاحقة

قال محمد عبد القادر خيري نائب محافظ الأقصر، إن الأزمات التي يواجهها العالم سواء اقتصادية وسياسية وصحية، لذلك أصبح جيمع الدول تتحدث لغة واحدة، وهي الخروج من تلك الأزمات.



وأضاف نائب محافظ الأقصر على هامش مؤتمر المصارف العربية، أن بعض الأزمات تحدث لتكون نقطة انطلاق لآفاق أوسع، حيث استفادت بها دول كثيرة.

وتابع نائب محافظة الأقصر، أن المحافظة تتعامل على عدة محاور للتخفيف على المواطن من تلك الأزمات التي تؤثر على حياته المعيشية، من خلال إنشاء مناطق استثمارية صديقة للبيئة.

ولفت نائب المحافظ إلى أن الأقصر تتميز بالسياحة التي تساهم في التصدير والاستيراد للمنتجات المختلفة والتعرف على مقومات المحافظة الاقتصادية.

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وأكد نائب محافظ الأقصر، على أن الحفاظ على البنية التحتية وشمول المحافظة بالكامل بتوصيل المياه والكهرباء والغاز، مناخ يساعد على الاستثمار، وذلك وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بإطلاق مبادرات للتحسين حياة المواطن مثل مبادرة حياة كريمة.

وفي جانب التعليم، أكد نائب محافظ الأقصر، على أن محافظة الأقصر بدأت تربط سوق العمل بإنشاء جيل قادر على مواكبة احتياجات متطلبات سوق العمل، بإنشاء جامعتي الأقصر وطيبة التكنولوجية.

وفي مجال الصحة محافظة الأقصر من المحافظات الأولى التي تم تطبيق مبادرة رئيس الجمهورية التأمين الصحي الشامل، بجانب مبادرة تكامل وكرامة لتحسين حياة جودة المواطن الأقصري.

ودعا نائب محافظ الأقصر توجيه الاستثمارات إلى محافظة الأقصر لما تملكه من مقومات متنوعة.