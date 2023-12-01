بداية سريعة، مؤتمر المناخ يحصد 300 مليون دولار لصندوق الخسائر والأضرار في يومه الأول

أبدت جميع الأطراف المشتركة في مؤتمر المناخ COP 28، تضامنها من خلال الموافقة على تفعيل صندوق الخسائر والأضرار وترتيبات التمويل، وذلك في افتتاح مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين أمس الخميس.

ووسط مشاهد التصفيق والابتهاج في القاعة العامة، تعهدت عدة دول بتقديم أموال للصندوق يبلغ مجموعها نحو 300 مليون دولار.

وقال سيمون ستيل، الأمين التنفيذي للأمم المتحدة المعني بتغير المناخ: "إن الأخبار الواردة اليوم بشأن الخسائر والأضرار تمنح هذا المؤتمر بداية سريعة"، وأنه يجب على الحكومات استغلال هذا الزخم لتحقيق نتائج طموحة حقًا في دبي.

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وبدأ منذ قليل وصول رؤساء الدول والحكومات إلى مكان انعقاد مؤتمر المناخ COP28 بالمنطقة الزرقاء.

ودعا الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رؤساء الدول والحكومات للمشاركة في القمة العالمية للعمل المناخي (WCAS) التي ستعقد يومي الجمعة 1 والسبت 2 ديسمبر 2023، حيث ينعقد الجزء الأول من القمة. وسيُعقد أيضًا جزء رفيع المستوى لرؤساء الدول أو الحكومات.

القمة العالمية للعمل المناخي

وتدل الدعوة إلى القمة العالمية للعمل المناخي في دولة الإمارات العربية المتحدة على أهمية قيام قادة العالم بتنفيذ وتحويل القرارات الرئيسية المتعلقة بالمناخ إلى إجراءات ملموسة وخطط ذات مصداقية، ومواصلة رفع الطموح، والبناء على مؤتمر الأطراف السابق، والحفاظ على الالتزام عالي المستوى بشأن قضايا تغير المناخ، بهدف مكافحة حالة الطوارئ المناخية وتعزيز العمل المنسق لمعالجة تغير المناخ.

وانطلقت أمس الجلسة العامة الافتتاحية الرسمية للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف، والذي يشار إليه أيضًا باسم الأمم المتحدة للمناخ “مؤتمر التغيير 2023”، في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، في تمام الساعة 10:00 من صباح أمس الخميس.

وسيكون افتتاح القمة العالمية للعمل المناخي اليوم الجمعة 1 ديسمبر 2023 في مسرح الواحة في المنطقة الآمنة B8 من مقر المؤتمر.

تسليم الخطابات الوطنية للرؤساء وقادة الحكومات

وعقب الافتتاح الرسمي للقمة، برئاسة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، سيبدأ برنامج الفعاليات لمشاركة رؤساء الدول والحكومة يومي الجمعة 1 والسبت 2 ديسمبر والتي ستشمل تسليم البيانات الوطنية، والفعاليات رفيعة المستوى، وفعاليات رئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، وفعاليات الحفلات التي ينظمها قادة العالم الآخرون.

وسيحضر افتتاح القمة رؤساء الدول والحكومات والأطراف والوفود، والضيوف المدعوين والمنظمات ذات الصلة والوكالات المتخصصة ونخبة من رؤساء المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية.

وحرصت الأمم المتحدة، على وضع 10 أهداف مناخية رئيسة وطموحة لتتفاوض الأطراف بشأنها في مؤتمر COP28، وهذا ضمن جهودها لإعادة العالم إلى المسار الصحيح من أجل الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري عند 1.5 درجة مئوية، وهو الهدف الذي نص عليه اتفاق باريس 2015.

ظهرت الأهداف العشرة في وثيقة مؤلفة من 65 صفحة، عبارة عن تقرير تقييمي للوضع الحالي، صدر قبل أيام من انطلاق COP28، ووزع على الأطراف المشاركة في المفاوضات.

وتوصل التقرير التقييمي الذي أجرته الأمم المتحدة لرصد التقدم المحرز في تحقيق الأهداف المناخية العالمية، إلى أن العالم في طريقه لتجاوز هدف 1.5 درجة مئوية.

واستقرت الأمم المتحدة مؤخرًا على قائمة من الخيارات لإعادة العالم إلى المسار الصحيح، بعد مناقشات مع الحكومات خلال الشهور التي سبقت COP28، حيث سوف يتم عرض هذه الأهداف على الأطراف خلال الأيام المقبلة للتفاوض بشأنها.