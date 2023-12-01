الجمعة 01 ديسمبر 2023
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محافظات

بيطري الاقصر: القضاء على الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان

الدكتور طارق لطفي
الدكتور طارق لطفي مدير مديرية الطب البيطرى بالأقصر

قال الدكتور طارق لطفي مدير مديرية الطب البيطرى بمحافظة الأقصر، إن رؤية المديرية خلال الفترة المقبلة تعتمد على تنفيذ تعليمات  الوزير السيد القصير  وزير الزراعة والهيئة العامه للخدمات البيطريه، بقيادة  اللواء الدكتور  ايهاب صابر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وتحت رعاية المستشار مصطفي الهم محافظ الأقصر، بالنهوض بالثروة الحيوانية والداجنة في محافظة الأقصر. 
وأضاف في تصريحات خاصة ل"بوابة فيتو"، أن  خطة العمل تتمثل في الاهتمام بالوقاية من الأمراض الوبائية، مثل الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع والجلد العقدى وطاعون المجترات الصغيرة وغيرها من الأمراض الوبائية  وذلك بتوفير استخدام اللقاحات المختلفه والتحصين ضد هذه الأمراض، وايضا الاهتمام بالثروة الداجنة، عن طريق التحصين ضد انفلونزا الطيور،  للحفاظ على الثروة الداجنة  والصحة العامة أيضا.

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وتابع مدير مديرية الطب البيطرى بالأقصر، بأن مهنةالطب البيطري هى خط الدفاع الأول، للحفاظ على صحة الإنسان والحيوان، لذلك جاري التنسيق مع جميع الجهات المختصة، للقضاء على الأمراض المشتركه بين الحيوان والإنسان.

ولفت مدير مديرية الطب البيطرى بالأقصر إلى أنه يتم إطلاق حملات التحصين  بشكل دوري، تحددها الهيئة العامة للخدمات البيطريه وتنطلق في جميع محافظات مصر، كما تهتم المديرية بصلاحية اللحوم المعروضة  بأنواعها، من خلال حملات التفتيش والرقابة على اللحوم في الأسواق وانتظام العمل بالمجازر الحكوميه لتوفير اللحوم تحت إشراف الأطباء البيطريين بالمجازر

وأوضح مدير مديرية الطب البيطرى، أنه وفقا لخطة المديرية، جاري  تنفيذ خطة شهرية لعقد ندوات إرشادية للمواطنين للتوعية بطرق المحافظة على الثروة الحيوانية والوقاية من  الأمراض الوبائية والأمراض  المشتركة،والإهتمام بالوحدات البيطرية لتقديم خدمة علاجية للمواطنين  ، كما تهتم المديرية بتحسين خدمة صندوق التأمين على الماشية، وصرف التعويضات في حالة النفوق.

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