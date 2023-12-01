الجمعة 01 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

السفارة المصرية في طهران تفتح أبوابها لتصويت المصريين بالانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية،
الانتخابات الرئاسية، فيتو

فتحت السفارة المصرية في العاصمة الإيرانية طهران أبوابها أمام  المصريين المتواجدين هناك للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المصرية 2023.

الانتخابات الرئاسية المصرية 2024

وتوجه عدد من المصريين في إيران إلى مقر السفارة الساعد التاسعة صباحًا بحسب التوقيت المحلي لطهران على أن يستمر الإقتراع حتى الساعة التاسعة مساء ولمدة ثلاثة أيام.

وانطلقت في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، للمصريين المقيمين بالخارج .

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الاقتراع داخل 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة

وتجرى عمليات الاقتراع داخل 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم والتي ستُجرى اليوم وتستمر لمدة  3 أيام (1 و2 و3  ديسمبر 2023).

ويخوض 4 مرشحين سباق الانتخابات الرئاسية، وهم المرشح عبد الفتاح السيسي، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وفريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

تصويت المصريين في الخارج  

ويستمر تصويت المصريين في الخارج  على مدار الأيام الثلاثة في التوقيتات من 9 صباحًا حتى 9 مساء بتوقيت كل دولة.

وتباشرغرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات والمشكلة لمتابعة تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية عبر التقنيات المتطورة، لتتمكن من المتابعة البصرية الدقيقة لأماكن التصويت وجاهزيتها على مدار الساعة في معظم اللجان الفرعية للتصويت في الخارج بداخل السفارات والقنصليات.

وأوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات أن تلك المتابعة ستسهم في التدخل مركزيًا لتذليل أي عقبة قد تطرأ، وكذلك متابعة عملية التصويت وفقًا للضوابط الدستورية والقانونية، لافتة إلى أن غرفة العمليات متصلة مع معظم السفارات في الدول التي تضم جاليات كبيرة العدد من المصريين.

قاعدة بيانات الناخبين

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يحق لكل مصري مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، ويكون متواجدا خارج البلاد خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات، سواء أكان مقيما أو مسافرا لفترة وجيزة، أن يدلي بصوته في العملية الانتخابية بواسطة بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي، اعمالًا لحكم المادة 29 من القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية..

ويكون التصويت عن طريق الاقتراع السري العام المباشر وعلى كل ناخب أن يباشر بنفسه الحق

بدء تصويت المصريين فى الخارج بالانتخابات الرئاسية فى 14 دولة

بدء تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية باليابان وكوريا الجنوبية والشمالية

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انتخابات الرئاسة بالخارج الانتخابات الرئاسية تصويت المصريين في الخارج

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