الجمعة 01 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

السكك الحديدية: إيقاف عمل عدد من القطارات الأحد المقبل لهذا السبب

قطارات السكك الحديدية،
قطارات السكك الحديدية، فيتو

قررت الهيئة القومية للسكك الحديدية إيقاف عدد من القطارات، الأحد المقبل، بسبب أعمال الصيانة والتطوير وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة للارتقاء بمرفق النقل ورفع كفاءة الطرق والكباري، ونظرًا لتنفيذ أعمال إنشاء برابخ السيول أسفل السكة الحديد بين محطتي العلمين الضبعة ضمن تنفيذ أعمال مشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع (السخنة/ العلمين/ مطروح ).

إيقاف حركة القطارات بين محطتي العلمين/ الضبعة بخط القبارى/ مرسى مطروح 

وأعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر إيقاف حركة القطارات بين محطتي العلمين/ الضبعة بخط القبارى/ مرسى مطروح بصفة مؤقتة لمدة 12 يوما اعتبارًا من صباح يوم الأحد الموافق 3/ 12/2023 حتى مساء يوم الجمعة الموافق 15/12/2023، وهو ما سيستتبعه اختصار كافة القطارات المتجهة من محرم بك إلى مرسى مطروح بمحطة العلمين، وكذلك القطارات المتجهة من مرسى مطروح إلى محرم بك سيتم اختصارها بمحطة الضبعة ونقل الركاب بين محطتى الضبعة والعلمين بالأتوبيسات المخصصة لهذا الأمر من خلال التنسيق بين هيئة السكة الحديد والهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري بتوفير أتوبيسات بمحطتي العلمين والضبعة لنقل الركاب خلال تلك الفترة.

Advertisements

تشغيل القطارات بين محرم بك والعلمين وبين الضبعة 

وقالت الهيئة القومية لسكك حديد مصر: إنه سيتم تشغيل القطارات بين محرم بك والعلمين وبين الضبعة ومرسى مطروح طبقًا للجداول المرفقة ومع بدء الأعمال يوم 3/12/2023 يتم إيقاف تشغيل قطارى 939/940 و943/942 القاهرة مرسى مطروح والعكس وكذلك قطار 658 محرم بك /الحمام لحين نهو الأعمال بالخط.

وتعتذر الهيئة لجمهور الركاب عن وقف حركة القطارات مؤقتا بين محطتي العلمين/ الضبعة خلال تلك الفترة.

Advertisements

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الهيئة العامة للطرق والكباري الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري الهيئة القومية الهيئة القومية لسكك حديد الهيئة القومية لسكك حديد مصر

الأكثر قراءة

أول بيان من حماس بعد استئناف الاحتلال الإسرائيلي العدوان على غزة

ارتفاع جنوني في سعر الذهب، المؤشر الرئيسي بالبورصة المصرية يتخطى 3150 جنيها

بعد فتحه للزيارة، تعرف على أسعار التذاكر وطريقة الحجز بالمتحف المصري الكبير

بسبب مرض غريب، عائلة في جمهورية الدومنيكان تشبه الكائنات الفضائية

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الخميس 1-12-2023

الموعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلى ويانج افريكانز

انطلاق مران الأهلى الاخير استعدادا لمواجهة يانج أفريكانز (فيديو)

وكيلة لاعبين: رئيس نادي رفض ضم لاعب لأني رفضت أتصور معاه ووالتر بواليا أول صفقاتي بمصر

Advertisements

منوعات

المزيد

بسبب مرض غريب، عائلة في جمهورية الدومنيكان تشبه الكائنات الفضائية

دعوى قضائية في الصين بسبب "التأمين على الحب"

اكتشاف 6 كواكب جديدة على بعد 100 سنة ضوئية من الأرض

بكاء نائب في البرلمان الأوروبي بسبب صمت أوروبا على جرائم إسرائيل في غزة (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الجمعة

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الخميس 1-12-2023

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الجمعة 1-12-2023

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الجمعة 1-12-2023

المزيد

انفوجراف

بعد مطالبة البرلمان.. معلومات عن جهود الدولة في تعزيز الأمن السيبراني (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم أكل العنب في المنام وعلاقته بالخير الكثير والشفاء من الأمراض

الإفتاء توضح حكم ترك حضور صلاة الجمعة لموظف الأمن

الإفتاء توضح حكم الأذان الثاني في صلاة الجمعة

المزيد
الجريدة الرسمية