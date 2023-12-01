بسبب مرض غريب، عائلة في جمهورية الدومنيكان تشبه الكائنات الفضائية

مرض غريب يصيب أفراد عائلة في جمهورية الدومنيكان؛ ما جعلهم أشبه بالمخلوقات الفضائية من المتنمرين، وذلك بسبب حالة وراثية غريبة يعانون منها تركتهم بوجوه منتفخة ومشوهة.

وقام علماء بمقارنة الأشقاء الخمسة بشخصية مخلوق فضائي من فيلم الخيال العلمي إي.تي. بسبب عيونهم الواسعة وعظام الخد المتضخمة ونتوءات الأنف وهيئة الأسنان السيئة.

الغريب أن أشقاءهم السبعة الآخرين لم يتأثروا بهذه الحالة.

ظهور الأعراض الغريبة

خبراء الصحة لا يزالون في حيرة من أمرهم بشأن السبب الذي أدى إلى ظهور الأعراض الغريبة لدى إسياس، وجراسيوسا، وبريسيوسا، وأنطونيو، وميجيلينا باوتيستا.

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ومنذ الطفولة، كان الخمسة بهذه الهيئة.. وقد أجبرهم هذا التشويه على مواجهة السخرية، والشتائم القاسية، وحتى الادعاء بأنهم كائنات فضائية.

من جانبه، قال أسياس: "في مرحلة ما، بدأنا نصدق ذلك. قال لنا البعض أنتم كائنات فضائية. وبعد ذلك وجدنا أناسًا طيبين قالوا لنا لا أنتم بشر".

تشوهات الوجه

وإضافة إلى تشوهات الوجه، يعاني الأشقاء أيضًا من الصداع وصعوبات في التنفس والدوخة وآلام في الجسم.. وهم ينحدرون من عائلة فقيرة في مجتمع جينوفا دي سان خوان الصغير في جمهورية الدومينيكان.

ورغم حاجتهم الماسة للمال، إلا أن الأشقاء يكافحون من أجل العثور على عمل، حيث يمارس أصحاب العمل التمييز ضدهم بسبب مظهرهم. وكافحوا أيضًا للحصول على تشخيص لحالتهم، والتي يشتبه الأطباء في أنها داء ليونتياسيس، لكنهم فشلوا في إعطائهم إجابة محددة.

متلازمة وجه الأسد

ويعرف داء ليونتياسيس، غالبًا بمتلازمة وجه الأسد، هو فرط نمو عظام الجمجمة والوجه؛ مما يؤدي إلى مظهر يشبه الأسد. فيما يصفه طبيب الأعصاب الدكتور فرانلي فاسكويز بأنه "مرض نادر جدًا تم الإبلاغ عن أقل من 40 حالة منه في جميع أنحاء العالم".

وأكد فاسكويز أن "المرضى المصابين يتراكم لديهم الكالسيوم في العظام التي تشكل الوجه والجمجمة". ويمكن للنمو غير المنضبط لعظام وجه الأخوة باوتيستا أن يضغط بشدة على الأعصاب، مما يؤدي إلى العمى، واضطرابات السمع، والإعاقات الذهنية، وغيرها من المشاكل الصحية.

ما زالوا على قيد الحياة

كما يعتقد الدكتور فاسكويز أنه من المذهل أن يكون الأشقاء ما زالوا على قيد الحياة.. وقال لوسائل إعلام محلية: "للأسف لا يوجد علاج لهذا المرض، العلاج يهدف إلى تحسين الأعراض فقط".

ويشمل العلاج الوحيد الموجود كشف العظم المتضخم وتقطيع الأجزاء أو استئصالها بالكامل حيثما أمكن ذلك. ويسعى الأشقاء باوتيستا للحصول على تبرعات بينما يكافحون من أجل التشخيص والعلاج، بحسب صحيفة ديلي ستار البريطانية.