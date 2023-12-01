اليوم، قطع المياه عن 12 منطقة في قنا
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بمحافظة قنا، قطع المياه في مناطق غرب السكة الحديد بمدينة قنا الجمعة ١/ ١٢/ ٢٠٢٣ لمدة ٤ ساعات نظرًا لأعمال تركيب موزعات الجهد المتوسط الجديدة بمحطة رفع صرف صحي مدينة العمال الرئيسية.
ويتم قطع المياه اليوم الجمعة الموافق ١٢/١ / ٢٠٢٣ عن مناطق غرب السكة الحديد بمدينة قنا (مدينة العمال - حوض ١٠ - الحميدات - المعبر - منطقة الخزان - الشنهورية - عمر أفندي - نجع سعيد - المنشية - عزبة حامد - عزبة خليفة - شارع المدارس) ابتداءًا من الساعة ٢ ظهرًا حتى ٦ مساءً.
وتهيب الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمطاعم قاطني المناطق المتأثرة بانقطاع المياه بتوفير احتياجاتهم من المياه خلال فترة العمل المذكورة.
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