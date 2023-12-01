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محافظات

اليوم، قطع المياه عن 12 منطقة في قنا

قطع المياه، فيتو
قطع المياه، فيتو

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بمحافظة قنا، قطع المياه في مناطق غرب السكة الحديد بمدينة قنا الجمعة ١/ ١٢/ ٢٠٢٣ لمدة ٤ ساعات نظرًا لأعمال تركيب موزعات الجهد المتوسط الجديدة بمحطة رفع صرف صحي مدينة العمال الرئيسية.


ويتم قطع المياه اليوم الجمعة الموافق ١٢/١ / ٢٠٢٣ عن مناطق غرب السكة الحديد بمدينة قنا (مدينة العمال - حوض ١٠ - الحميدات - المعبر - منطقة الخزان - الشنهورية - عمر أفندي - نجع سعيد - المنشية - عزبة حامد - عزبة خليفة - شارع المدارس) ابتداءًا من الساعة ٢ ظهرًا حتى ٦ مساءً.


وتهيب الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمطاعم قاطني المناطق المتأثرة بانقطاع المياه بتوفير احتياجاتهم من المياه خلال فترة العمل المذكورة.

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قنا محافظة قنا مياه الشرب والصرف الصحي

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