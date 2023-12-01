الجمعة 01 ديسمبر 2023
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محافظات

ورشة عمل بلجنة المحفوظات بدار الكتب والوثائق القومية بجامعة جنوب الوادي

جامعة جنوب الوادي،
جامعة جنوب الوادي، فيتو

 أقيمت تحت رعاية الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، وأمين عام الجامعة وأمين عام الجامعة المساعد ورشة عمل خلال يومي 29 و30 نوفمبر الجاري بمقر الجامعة بقنا خاصة بلجنة المحفوظات بالهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية حاضر فيها كل من خالد محمود أبو المجد مدير عام الإدارة العامة لجمع وحفظ الوثائق بدار الوثائق القومية، وصالح إبراهيم دسوقي باحث بدار الوثائق القومية بحضور الدكتورة شادية  بكري مدير عام نظم المعلومات والتحول الرقمي بالجامعة عضو لجنة المحفوظات ومنسق ورشة العمل وأعضاء لجنة المحفوظات، مديري العموم، أمناء الكليات، مديري الادارات بالجامعة.

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وذلك في إطار قيام الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية -وهي هيئة خدمية تابعة لوزارة الثقافة- بأداء مهمتها في حفظ التراث الوطني.

وتناولت ورشة العمل شرح لائحة المحفوظات بالتفصيل، والرد علي الاستفسارات المختلفة للسادة المعنيين بالمحفوظات بجامعة جنوب الوادي.

وأوضحت الدكتورة شادية بكري بأن ورشة العمل تأتي في إطار طلب موافاة دار الكتب بأسماء أوعية الحفظ والفترة القانونية لاستخدامها داخل الوحدات الإدارية بالوزارة، وتحديد درجات السرية لهذه الملفات حتى يتسنى عرضها على اللجنة العليا لدار الوثائق القومية بوزارة الثقافة لتحديد أهميتها التاريخية ومدد حفظها بالجهات الرسمية وداخل دار الوثائق القومية.

كما قامت اللجنة بزيارة الإدارات المختلفة بمستشفى الجامعة، والمخازن المركزية  لتوضيح قائمة المحفوظات المطلوب الاستغناء عنها لاستيفائها مدة الحفظ القانونية (دفاتر وسجلات ومستندات)، والتى ليست عليها أي مطالبات قانونية أو إدارية داخلية أو خارجية.

 

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الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق الدكتور احمد عكاوى جامعة جنوب الوادي رئيس جامعة جنوب الوادي

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