الجمعة 01 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

ورشة عمل تناقش رحلة التصنيفات الدولية لجامعة جنوب الوادي

الدكتور أحمد عكاوي
الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، فيتو

شهد الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي ورشة عمل بعنوان (رحلة التصنيفات الدولية بجامعة جنوب الوادي أين كنا... وكيف أصبحنا) بحضور الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ولفيف من عمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس وفريق عمل لجنة التصنيف الدولي بالجامعة.

 

وأكد رئيس الجامعة أن هناك اهتمامًا كبيرًا بالتصنيف الدولي بالجامعة للمردود الكبير للتصنيف الدولي في تعزيز الصورة الذهنية للجامعة وجذب الطلاب الوافدين وتعزيز الموارد المالية وتقديم خدمة تعليمية على المستوى الدولي وأظهرت معظم التصنيفات تقدما كبيرا لجامعة جنوب الوادي في التصنيف الدولي.

 

Advertisements

وأشاد رئيس الجامعة بجهد فريق العمل بقيادة الدكتور حمودة دردير وجهد الفريق الأكاديمي والإداري في تقديم الدعم المعلوماتي لفريق العمل.

واستعرض الدكتور حمودة دردير مسؤول لجنة التصنيف الدولي بالجامعة أهم التصنيفات الدولية ومعاييرها ومنهجية التصنيف وتطور تصنيف جامعة جنوب الوادي في مختلف التصنيفات.

وقدم الدكتور أحمد إسماعيل عضو لجنة التصنيف الدولي بالجامعة عرضًا تقديميًّا للتصنيفات الدولية بالموضوعات العلمية وتحدث المهندس أحمد حسن عن تصنيف الجامعة الخاص بأهداف التنمية المستدامة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

جامعة جنوب الوادي رئيس جامعة جنوب الوادي الدكتور احمد عكاوى أخبار قنا اخيار محافظة قنا

مواد متعلقة

محافظ قنا يبحث عددا من المقترحات الخاصة بتنمية موارد منظومة الإعلانات

مدير تعليم قنا يكرم مارولا أمير سفيرة المديرية بمنحة طوكيو

محافظ قنا يشهد افتتاح فرع بنك مصر بمجمع الألومنيوم

للاطمئنان على جاهزية مواجهة الأزمات الطبيعية، محافظ قنا يستقبل وفدا من وزارة التنمية المحلية

الأكثر قراءة

تفاصيل جديدة في مقتل شاب على يد أقاربه بعين شمس، والده بالتحقيقات: استخدم أشقاؤه السيف في قتله

شيرين ملكة الحفل، لقطات تذكارية تجمع نجوم حفل روائع السنباطي (صور)

وكيلة لاعبين: رئيس نادي رفض ضم لاعب لأني رفضت أتصور معاه ووالتر بواليا أول صفقاتي بمصر

تركي آل الشيخ يعلن مفاجأة غير متوقعة لشيرين بموسم الرياض

صافرات الإنذار تدوي في سديروت والمستوطنات المحيطة بغلاف غزة

اليوم، الرئيس السيسي يشارك في قمة المناخ بدبي (كوب 28)

رفع يديه مستسلما، لحظة قتل قوات الاحتلال مستوطنا بالخطأ في عملية القدس (فيديو)

أسعار الذهب اليوم الجمعة، آخر تحديث بعد الانخفاض المفاجئ في تعاملات أمس

Advertisements

منوعات

المزيد

نجمات مصر يخطفن الأنظار في مهرجان البحر الأحمر بالسعودية (صور)

مصورة التليفزيون تترك الكاميرا احتفالا بهدف سيف الجزيري في فيوتشر قبل إلغائه

آمال ماهر تخرج عن صمتها وترد على أنباء زواجها من ثري إماراتي

10 آلاف جنيه في الساعة.. ضبط شبكة الراقصة قشطة للأعمال المنافية للآداب بجوار وزارة الشباب

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الحديد اليوم الجمعة 1-12-2023 في الأسواق

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 30-11-2023 في نهاية التعاملات

خلي بالك، حالات إلغاء تخصيص شقق جنة بالطرح التكميلي

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

بعد مطالبة البرلمان.. معلومات عن جهود الدولة في تعزيز الأمن السيبراني (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 1 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 1 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 1 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية