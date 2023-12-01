ياسمين صبري تخطف الأنظار بالأسود في مهرجان البحر الأحمر السينمائي بجدة

خطفت الفنانة ياسمين صبري الأنظار في حفل افتتاح الدورة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي بمدينة جدة.

وأطلت ياسمين صبري بفستان من اللون الأسود، أظهرها في كامل أناقتها أمام عدسات المصورين.

أبرز الحضور

وحرص على الحضور كوكبة من نجوم الفن من أبرزهم النجمة التركية مريم أوزرلي والنجم العالمي ويل سميث، والفنان محمد ثروت، والفنانة أمينة خليل.

كما حضر أيضا الفنان قصي خولى وماجي بوغصن ومحمد الشهري وخيرية أبو لبن والمخرج يسري نصر الله وهاندا ارتشيل والنجم الهندي ‎رانفير سينغ.

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وكشف مهرجان البحر الأحمر في دورته ال3 عن قائمة عروضه الخاصة في قسم الروائع العربية ومن أبرزها سيكون عرض فيلمي “شماريخ ” للمخرج عمرو سلامة و"أنف وثلاث عيون" للمخرج أمير رمسيس لأول مرة عالميا قبيل طرحهم بالسينمات.