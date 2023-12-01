دوري أبطال إفريقيا، كولر وهاني يتحدثان عن مباراة يانج افريكانز

دوري أبطال أفريقيا، يحضر اليوم الجمعة مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومحمد الشناوي كابتن الفريق مؤتمرا صحفيا في تنزانيا للحديث عن مباراة يانج أفريكانز المقرر لها غدٍ السبت في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة بدور بدوري أبطال إفريقيا.

يعقد اليوم الجمعة الاجتماع الفني لمباراة الأهلي ويانج أفريكانز المقرر لها السادسة مساء غدٍ السبت في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

Advertisements

ويشهد الاجتماع الفني الاتفاق على الزي الرسمي للفريقين وأيضا موعد الوصول إلى أرض الملعب وغيرها من الأمور التنظيمية الخاصة بالمباراة.

يعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فتية مع اللاعبين اليوم قبل انطلاق مران الفريق استعدادا لمواجهة فريق يانج افريكانز التنزاني المقرر إقامتها مساء غد السبت على ملعب مكابا في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المنتظر أن تشهد المحاضرة بعض الأمور الفنية الخاصة بمباراة الغد أمام يانج افريكانز التنزاني.

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية اليوم الجمعة على ملعب مكابا بتنزانيا استعدادا لمواجهة فريق يانج افريكانز في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا في اللقاء المقرر إقامته مساء غد السبت.

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة محمد الدماطي عضو مجلس الإدارة، قد وصلت إلى تنزانيا مساء أمس بعد رحلة طيران استغرقت ما يقرب من ٦ ساعات، استعدادًا لخوض مباراة يانج أفريكانز، التي تجمع الفريقين مساء غد السبت، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وخاض الفريق الأحمر مرانه الأخير بالقاهرة صباح أمس الخميس على ملعب مختار التتش بالجزيرة، عقب الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين بعد مباراة سموحة الأخيرة في بطولة الدوري.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة للاعبين أكد خلالها على أهمية التركيز الشديد وبذل أقصى جهد خلال الفترة المقبلة، من أجل الظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز في المباراة القادمة.

قائمة الأهلي لمباراة يانج أفريكانز

وجاءت قائمة الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - حمزة علاء

خط الدفاع: محمد هاني - أكرم توفيق - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - خالد عبد الفتاح - علي معلول - كريم الدبيس

خط الوسط: امام عاشور - اليو ديانج - كوكا - افشة - مروان عطية - عمرو السولية - حسين الشحات - أحمد عبد القادر - بيرسي تاو - طاهر محمد طاهر - كريم فؤاد

خط الهجوم: كهربا - صلاح محسن

مواجهات الأهلى أمام يانج أفريكانز

الأهلى واجه يانج أفريكانز في 10 مباريات حيث فاز في 6 وتعادل 3 مرات وخسر في مباراة واحدة.

التقى الأهلي مع يانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا عام 1982، فاز ذهابًا في القاهرة بنتيجة 5-0، وتعادل إيابًا في تنزانيا بنتيجة 1-1.

كما التقى الأهلي مع يانج أفريكانز في الدور الأول من دوري أبطال أفريقيا نسخة 1988، وتعادل الأهلي ذهابًا في تنزانيا بنتيجة 0-0، وفاز إيابًا في القاهرة بنتيجة 4-0.

كما فاز الأهلي ذهابًا في مصر على يانج أفريكانز بنتيجة 3-0 في الدور الثاني من دوري أبطال أفريقيا 2009، وإيابًا في تنزانيا 1-0.

وفي الدور الثاني من دوري أبطال أفريقيا عام 2014، تلقى الأهلي هزيمة ذهابًا في تنزانيا 0-1، وفاز إيابًا في مصر 1-0، وتأهل بركلات الترجيح.

وأخيرًا لعب الأهلي مع يانج أفريكانز في الدور الثاني من دوري أبطال أفريقيا نسخة 2016، وتعادل ذهابًا في تنزانيا 1-1، وفاز إيابًا في القاهرة.

الأهلى يفوز على ميدياما الغانى

وحقق الأهلى الفوز على ميدياما الغاني بثلاثة أهداف نظيفة في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

يانج أفريكانز يخسر امام شباب بلوزداد الجزائري

وعلى الجانب الآخر خسر فريق يانج افريكانز التنزاني أمام فريق شباب بلوزداد الجزائري بثلاثية نظيفة ليتقاسم الأهلي وبلوزداد قمة المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

1- الأهلي 3 نقاط

2- شباب بلوزداد الجزائري 3 نقاط

3- ميدياما الغاني بدون نقاط

4- يانج أفريكانز التنزاني بدون نقاط

تأهل الأهلي إلى دور المجموعات

وتأهل الأهلي إلى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي 2023-2024، بعد الفوز على فريق سان جورج الإثيوبي في لقاء دور الـ 32 بمجموع المباراتين بنتيجة 7-0.

هدافو الأهلي بدوري الأبطال الموسم الحالي

ونجح 5 لاعبين من الأهلي في إحراز 10 أهداف خلال الثلاث مباريات التى خاضها الفريق الأحمر في بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي وهم كالتالي:

1- أحرز حسين الشحات ثلاث أهداف بواقع هدفين في شباك فريق سان جورج الأثيوبى في ذهاب دور الـ 32 وهدفا في شباك فريق ميدياما الغانى في الجولة الأولى بدور المجموعات.

2- سجل محمود عبد المنعم كهربا ثلاث أهداف بواقع هدفين في شباك فريق سان جورج الاثيوبي في إياب دور الـ 32 وهدفا في شباك فريق ميدياما الغانى في الجولة الأولى بدور المجموعات.

3- سجل محمد مجدى أفشة هدفًبن في شباك فريق سان جورج الإثيوبي في لقاء إياب دور الـ32

4- أحرز أحمد عبد القادر هدفًا في شباك فريق سان جورج الإثيوبي في ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

5- سجل صلاح محسن هدفًا في في شباك فريق ميدياما الغانى في الجولة الأولى بدور المجموعات.