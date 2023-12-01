محمد صلاح: سامسون لم يحصل على فرصته ونداي في تطور مع الزمالك

الزمالك، أشاد محمد صلاح نجم نادي الزمالك السابق بالفوز الذي حققه الفريق على مودرن فيوتشر مساء الأربعاء ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الممتاز 2023 - 2024 " دوري نايل".



وقال صلاح في تصريحات لبرنامج البريمو عبر فضائية TeN: الزمالك حقق فوزًا هامًّا على مودرن فيوتشر، وهو فريق منظم ويسير بشكل جيد هذا الموسم تحت قيادة البرتغالي ريكاردو فورموسينو، وملئ باللاعبين المميزين على رأسهم عمر كمال عبد الواحد".

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وأضاف: الفوز على مودرن فيوتشر جاء في التوقيت المناسب قبل خوض منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية أمام سوار الغيني الأحد المقبل، فالانتصارات المتتالية تعطي دفعة قوية للاعبين والجهاز الفني للفريق بقيادة معتمد جمال الذي يسير على خطى ثابتة منذ توليه المهمة قبل مباراة بيراميدز بنصف نهائي كأس مصر.

وتابع: معتمد جمال أعاد اكتشاف بعض لاعبي الزمالك مثل السنغالي إبراهيما نداي الذي أصبح من الأعمدة الرئيسية للفريق ويجيد اللعب في أكثر من مركز، وكذلك البنيني سامسون أكينيولا الذي أرى أنه لم يحصل على فرصته الكافية حتى الآن ويحتاج إلى مزيد من المباريات.

وعلى صعيد آخر رد مصدر مسئول داخل نادي الزمالك، على أنباء اقتراب أحمد سيد زيزو من الانتقال الى فريق الشباب السعودي في الميركاتو الشتوي المقبل.

وانتشرت تقارير صحفية سعودية خلال الساعات الماضية بأن نادي الشباب دخل في مفاوضات جادة مع مسؤولي الزمالك لضم زيزو في الميركاتو الشتوي المقبل.

أحمد سيد زيزو

وقال المصدر: إن نادي الزمالك لم يتلق عرضًا رسميًّا من نادي الشباب السعودي حتى اللحظة لضم أحمد سيد زيزو.

وأشار المصدر إلى أن الزمالك لن يرد على أي تقارير صحفية بضم زيزو أو رحيله دون تلقي عرض رسمي.

وتابع إن زيزو أهم لاعب في الزمالك، والتفريط فيه شبه مستحيل، ولكن إذا جاء عرض للاعب بكل تأكيد سيتم دراسته.

الزمالك وسوار الغيني

ومن ناحية أخرى، تلقى مسؤولو نادي الزمالك خطابًا رسميًّا من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" يفيد بإقامة مباراة سوار الغيني المقبلة في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية في التاسعة مساء يوم الأحد الموافق 3 ديسمبر المقبل بدلًا من إقامتها في السابعة مساءً.



يأتي قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بسبب الحقوق التسويقية وحقوق البث التلفزيوني للمباراة خاصة وأن اللقاء كان مقررًا له في السابعة مساءً بتوقيت كوت ديفوار قبل أن يتم نقلها إلى القاهرة، مما دفع "كاف" لتعديل موعد اللقاء وفقا لتوقيت مصر لتقام في التاسعة مساءً.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال قرر منح اللاعبين راحة من التدريبات أمس الخميس، عقب الفوز على مودرن فيوتشر في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته اليوم الجمعة على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادًا للقاء سوار الغيني في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

الزمالك وفيوتشر في الدوري

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على مودرن فيوتشر بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد السلام في الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

ومن ناحيته، أكد معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني لفريق الزمالك أن الفوز على مودرن فيوتشر بالدوري مهم جدا، والفوز ساهم في تقدم الفريق بجدول ترتيب الدوري.

معتمد جمال مدرب الزمالك

وقال معتمد جمال في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "الفوز دفعنا للتقدم عدة مراكز ولكن المركز الخامس ليس هدف الزمالك ونسعى للمنافسة على البطولة".

وأضاف أن لم يبدأ بمحمود عبد الرازق "شيكابالا" أساسيا من أجل إراحة اللاعب بعد مشاركته بصورة أساسية في مباراة أبو سليم الليبي في الكونفدرالية، واعتمد عليه في الشوط الثاني لحاجة الفريق فنيا لخدماته.

وأوضح أنه يحرص على الحديث مع مجموعة اللاعبين البدلاء بشأن سبب عدم مشاركتهم في المباريات، وأضاف أنه يركز على تجهيز اللاعبين فنيا ونفسيا للمباريات.

وعلق على موقف مصطفى شلبي وموعد مشاركته في التدريبات قائلا: "اللاعب يعاني من شرخ في القدم ويخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي تحت قيادة الجهاز الطبي ويتم تجهيزه بالشكل الأمثل بنسبة 100%" وأن محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي يؤدي عمله على أكمل وجه وهو من أفضل رؤساء الأجهزة الطبية في مصر.

وأوضح أن سيد عبد الله "نيمار" طلب استكمال المباراة رغم إصابته في الدقائق الأخيرة بدوخة ولكن الجهاز الطبي رفض عودته للمباراة.

وأكد أن الزمالك أغلق ملف الدوري بعد لقاء فيوتشر، وسيركز حاليا في لقاء سوار الغيني من أجل تحقيق الفوز، وسيتم تجهيز الفريق للمباريات المقبلة.

وفيما يخص موعد قرار عودة الثلاثي الموقوف للتدريبات قال معتمد جمال:" قرار إيقاف أحمد فتوح ومصطفى الزناري ومحمد صبحي أمر يخص مجلس الإدارة حتى بعد انتهاء إيقافهم"