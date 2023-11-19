سامسون أكينيولا يواصل التألق مع الزمالك للمباراة الثالثة على التوالي

واصل سامسون أكينيولا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التألق مع القلعة البيضاء منذ رحيل الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عن تدريب الفريق.

وكان سامسون أكينيولا خرج من حسابات أوسوريو مدرب الزمالك السابق، قبل أن يعود للمشاركة في آخر 3 مباريات مع الزمالك تحت قيادة معتمد جمال ويسجل 4 أهداف.

أهداف سامسون أكينيولا

وشارك سامسون أمام بيراميدز وسجل هدف الزمالك الثاني والذي ساهم في تأهل القلعة البيضاء لنهائي كأس مصر بركلات الترجيح.

ثم سجل هدفي فوز الزمالك أمام توت عنخ امون وديا، كما سجل هدفا اليوم في شباك الهلال الليبي.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وفاز فريق الزمالك على الهلال الليبي بثلاثية دون مقابل، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما اليوم الأحد على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، في إطار استعدادات الأبيض لمباراة أبوسليم الليبي المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام أبو سليم الليبي

وتقام مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي يوم الأحد 26 نوفمبر في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وأبو سليم الليبي

وتنقل مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية عبر شبكة قنوات بين سبورت الناقل الحصري لبطولة الكونفدرالية.

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وأخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مسؤولي نادي الزمالك باختيار طاقم تحكيم تونسي لإدارة مباراة أبو سليم الليبي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

طاقم حكام مباراة الزمالك وأبو سليم

ويتكون طاقم التحكيم من محرز المالكي حكما للساحة، ويعاونه مواطنيه وائل الحناشي وأيمن إسماعيل مساعدين، وصادق السالمي حكمًا رابعًا.

واختار " كاف" الإثيوبي سولمون أبيبي مراقبا عاما على المباراة، في حين يراقب الحكام المغربي عبد الله العشيري.

ويقع الزمالك في بطولة الكونفدرالية مع مجموعة تضم كلًّا من ساجرادا الأنجولي، سوار الغيني، أبو سليم الليبي.

تشكيل الزمالك أمام الهلال الليبي

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من، محمد عواد وحمزة المثلوثي ومحمد عبد الغني ومحمد عبد الشافي ومحمد أشرف " روقا" ونبيل دونجا وسيد عبد الله "نيمار" ويوسف أوباما ومحمود عبد الرازق" شيكابالا" وناصر منسي وإبراهيما نداي.