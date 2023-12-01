وكيلة لاعبين: رئيس نادي رفض ضم لاعب لأني رفضت أتصور معاه ووالتر بواليا أول صفقاتي بمصر

أكدت نور العيسوي، وكيلة لاعبين، أنها واجهت صعوبات في عملها مع الأندية لكونها فتاة حيث لاقى ذلك رفض من بعض الأندية.

وقالت في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر، على قناة الزمالك: "واجهت صعوبات كثيرة فى عملي لكوني بنت، وبدأت مسيرتي كلاعبة فى الوداد المغربي".

وأضافت: "رئيس نادي رفض التعاقد مع لاعب كان معي بسبب عدم التصوير معي".

نور العيسوي "وكيلة لاعبين": صفقة انتقال والتر بواليا للجونة عرفت الأندية والجماهير بي

وأكدت نور العيسوي، أن صفقة انتقال والتر بواليا لنادي الجونة كان بداية عملها فى الدوري المصري.

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واشار: "انتقال والتر بواليا للجونة عرف الأندية والجماهير بي، ولدي العديد من اللاعبين في الدوري المصري ومنهم أحمد عاطف مهاجم فيوتشر وأتمنى احترافه في أوروبا".

طلائع الجيش والجونة

تعادل فريق الجونة مع نظيره طلائع الجيش بنتيجة 1-1 في المباراة التي جمعتهما على إستاد جهاز الرياضة العسكري ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري.

أهداف مباراة الجونة وطلائع الجيش

سجل هدف الجونة اللاعب راندريانانانتيناينا في الدقيقة 43، وخطف محمد فتح الله التعادل في الدقيقة الخامسة من الوقت بدلًا من الضائع.

تشكيل الجونة أمام طلائع الجيش

وكان علاء عبد العال المدير الفني لنادي الجونة، قد أعلن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره طلائع الجيش، في المباراة التي تجمعهما في السابعة مساءً اليوم الخميس بإستاد جهاز الرياضة العسكري ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري.

أحمد مسعود في حراسة المرمى.

الدفاع: أحمد عبد الرسول - أحمد حسام - محمد الدغيمي - أليو جاتا.

خط الوسط: عبدالله جلال - أحمد بلحاج - أيمن سعد.

الهجوم: راندريانانانتيناينا - أشرف مجدي - جابريلا.

تشكيل طلائع الجيش أمام الجونة

في حراسة المرمى.. محمد شعبان.

في خط الدفاع.. حسن مجدي، خالد سطوحي، محمد فتح الله، أحمد متعب.

في خط الوسط.. فريد شوقي، علي حمدي، إسلام محارب.

في خط الهجوم.. يسري وحيد، جودوين تشيكا، كريم طارق.

حكام مباريات اليوم الخميس في الدوري المصري

وكانت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة البرتغالي فيتور بيريرا أعلنت حكام مباريات اليوم الخميس ضمن منافسات الدوري الممتاز.

ويحتل بيراميدز قمة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 16 نقطة ويليه الأهلي ثانيًا برصيد 14 نقطة (لديه مباراة مؤجلة).

وعاد قطار الدوري المصري الممتاز للدوران مرة أخرى الثلاثاء، بعد فترة توقف بسبب الأجندة الدولية خلال شهر نوفمبر الجاري.