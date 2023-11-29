الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

وزير خارجية فلسطين يشكر مصر وقطر على الجهود التي أدت إلى الهدنة

العدوان على غزة،
العدوان على غزة، فيتو

العدوان الإسرائيلي على غزة، قال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي خلال كلمته في مجلس الأمن، اليوم الأربعاء: "نشكر قطر ومصر على الجهود التي أدت إلى الهدنة".


عدد شهداء قطاع غزة 


وأضاف وزير الخارجية الفلسطيني، في كلمته خلال جلسة مجلس الأمن، أنه يجب السماح للسكان في غزة بالعودة إلى ديارهم وبناء حياتهم من جديد.
وأكد رياض المالكي، أن العدوان الإسرائيلي على غزة تسبب في استشهاد ما لا يقل عن 15 ألف مدني فلسطيني.


وفي السياق ذاته، أعلن أمين عام جامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم، أنه بمناسبة "اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني" يأتي للتأكيد على التضامن مع الشعب الفلسطيني في نضاله العادل من أجل استعادة كافة حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرّف.

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العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 


وأضاف أبو الغيط: "وهو اليوم الذي يوافق ذكرى قرار الأمم المُتحدة سنة سبعة وأربعين بتقسيم فلسطين، وما ترتّب عليه من "نكبة" الشعب الفلسطيني وإنشاء دولة إسرائيل في أعقاب جريمة تطهير عرقي مُكتملة الأركان ارتكبتها العصابات الصهيونية، في مظلمةٍ تاريخية مُستمرة، مازال يتعرّضُ لها الشعبُ الفلسطيني منذ أكثرَ من سبعة عقود، وتتكرر مشاهدُها وفصولُها اليوم، قتلًا وتدميرًا وتهجيرًا".


وتابع: "أن منطقتنا والعالم بأسره يعيش ظرفا استثنائيا، نشهد فيه عدوانًا إسرائيليًا همجيًا ووحشيًّا ضد الشعب الفلسطيني، الذي يتعرضُ منذ شهر أكتوبر الماضي لسلسلة مُتواصِلة من أبشع وأوسع جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية على مرأى ومسمع من المُجتمع الدولي الذى يعجز عن وقف هذه الهجمة الإسرائيلية البربرية على أهالي القطاع المُعرّضون للموت المُحقق إمّا قصفًا بالطائرات أو قطعًا لكلِّ مقوّمات الحياة".


وتساءل أبو الغيط، ألم يحن الوقت لوقف العدوان والجرائم والتوقّف عن الكيل بالمعايير المزدوجة وسياسة الإفلات من العقاب، وضرورة مُلاحقة المسؤولين الإسرائيليين في المحاكم الدولية عن ارتكابهم جرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني؟!، وأضاف: وفي هذا السياق أُرحّب بالشكاوى الرسمية التي قدّمتها عديد الدول إلى المُدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في هذه الجرائم وأُطالب بضرورة الإسراع في إجراءات التحقيق ومُحاسبة كافة المسئولين الإسرائيليين عن هذه الجرائم.  

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العدوان الاسرائيلي علي غزة مجلس الامن الشعب الفلسطيني فلسطين

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