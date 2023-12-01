عامر حسين: هناك تنسيق مع الزمالك بشأن مواعيد كأس الرابطة

أكد عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، أن التربيطات دائمًا يكون لها دور كبير في انتخابات الاتحادات أو الروابط، مشيرًا إلى أن هناك اتحاد شمال إفريقيا ودائمًا تكون هناك اجتماعات خاصة، وأندية شمال إفريقيا هي دائمًا السبب الرئيسي في نجاح بطولات القارة.

تأجيل لقاء الأهلي وزد

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "تم تأجيل لقاء الأهلي وزد في الدوري المصري، بعدما تم تقديم مباراة شباب بلوزداد لتقام يوم 8 ديسمبر بدلا من 9، وكذلك تأجيل لقاء بيراميدز والجونة لنفس الأسباب، وسوف تقام المباراتين بعد كأس الأمم الإفريقية، كما أن الأهلي مرتبط بكأس العالم للأندية ثم بطولة السوبر".

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وأضاف: "هناك حديث دائم مع روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، وتم التنسيق معه حول كافة الأمور استعدادًا لأمم إفريقيا، والزمالك سوف يشارك في كأس الرابطة، وتواصل معي أحمد سليمان عضو مجلس إدارة النادي خصوصًا أنه سيقام معسكر خارجي للزمالك وكان يريد معرفة مواعيد المباريات".

وأكد: "سوف نقوم بالتنسيق مع الزمالك حتى لا تتعارض مواعيد كأس الرابطة مع معسكر الفريق الأبيض".

وواصل: "مباريات كاس الرابطة ستنطلق يوم 7 أو 8 يناير وحتى 13 فبراير خلال أمم إفريقيا، وبعد القرعة سوف يتم تحديد مواعيد المباريات والإعلان عنها بشكل رسمي، وسنراعي مواعيد مباريات بطولة الأمم، وكذلك مباريات منتخب مصر".

الزمالك وسوار الغيني

ومن ناحية أخرى، تلقى مسؤولو نادي الزمالك خطابًا رسميًا من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" يفيد بإقامة مباراة سوار الغيني المقبلة في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية في التاسعة مساء يوم الأحد الموافق 3 ديسمبر المقبل بدلًا من إقامتها في السابعة مساءً.



يأتي قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بسبب الحقوق التسويقية وحقوق البث التلفزيوني للمباراة خاصة وأن اللقاء كان مقررًا له في السابعة مساءً بتوقيت كوت ديفوار قبل أن يتم نقلها إلى القاهرة، مما دفع "كاف" لتعديل موعد اللقاء وفقا لتوقيت مصر لتقام في التاسعة مساءً.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال قرر منح اللاعبين راحة من التدريبات أمس الخميس، عقب الفوز على مودرن فيوتشر في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته اليوم الجمعة على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادًا للقاء سوار الغيني في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

الزمالك وفيوتشر في الدوري

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على مودرن فيوتشر بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد السلام في الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

ومن ناحيته، أكد معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني لفريق الزمالك أن الفوز على مودرن فيوتشر بالدوري مهم جدا، والفوز ساهم في تقدم الفريق بجدول ترتيب الدوري.

معتمد جمال مدرب الزمالك

وقال معتمد جمال في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "الفوز دفعنا للتقدم عدة مراكز ولكن المركز الخامس ليس هدف الزمالك ونسعى للمنافسة على البطولة".

وأضاف أن لم يبدأ بمحمود عبد الرازق "شيكابالا" أساسيا من أجل إراحة اللاعب بعد مشاركته بصورة أساسية في مباراة أبو سليم الليبي في الكونفدرالية، واعتمد عليه في الشوط الثاني لحاجة الفريق فنيا لخدماته.

وأوضح أنه يحرص على الحديث مع مجموعة اللاعبين البدلاء بشأن سبب عدم مشاركتهم في المباريات، وأضاف أنه يركز على تجهيز اللاعبين فنيا ونفسيا للمباريات.

وعلق على موقف مصطفى شلبي وموعد مشاركته في التدريبات قائلا: "اللاعب يعاني من شرخ في القدم ويخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي تحت قيادة الجهاز الطبي ويتم تجهيزه بالشكل الأمثل بنسبة 100%" وأن محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي يؤدي عمله على أكمل وجه وهو من أفضل رؤساء الأجهزة الطبية في مصر.

وأوضح أن سيد عبد الله "نيمار" طلب استكمال المباراة رغم إصابته في الدقائق الأخيرة بدوخة ولكن الجهاز الطبي رفض عودته للمباراة.

وأكد أن الزمالك أغلق ملف الدوري بعد لقاء فيوتشر، وسيركز حاليا في لقاء سوار الغيني من أجل تحقيق الفوز، وسيتم تجهيز الفريق للمباريات المقبلة.

وفيما يخص موعد قرار عودة الثلاثي الموقوف للتدريبات قال معتمد جمال:" قرار إيقاف أحمد فتوح ومصطفى الزناري ومحمد صبحي أمر يخص مجلس الإدارة حتى بعد انتهاء إيقافهم"