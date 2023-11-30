الجمعة 01 ديسمبر 2023
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محافظات

نائب محافظ البحيرة تلتقي 60 مواطنا بمدينة كفر الدوار (صور)

نائب محافظ البحيرة
نائب محافظ البحيرة تلتقي ب60 مواطن بكفرالدوار، فيتو

تواصل محافظة البحيرة عقد لقاءات للمواطنين من خلال إدارة خدمة المواطنين بكل وحدة محلية، بهدف تقليل مسافة الانتقال على المواطنين من والى العاصمة دمنهور وعدم تكبدهم مشقة الانتقال البدنية والاقتصادية، ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة المصرية على تلبية مطالب واحتياجات المواطنين والاستماع لشكواهم والعمل على حلها.

نائب محافظ البحيرة تلتقي بعدد 60 مواطنا بمدينة كفر الدوار، فيتو
نائب محافظ البحيرة تلتقي بعدد 60 مواطنا بمدينة كفر الدوار، فيتو

حيث أكدت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، على الالتزام بتنفيذ تكليفات القيادة السياسية بضرورة الاهتمام بالمشكلات التي تواجه المواطنين والعمل على حلها بشكل فوري وسريع واتخاذ القرارات المناسبة التي من شأنها تحقيق الصالح العام للمواطنين.

 

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 هذا وقامت الدكتورة نهال بلبع - نائب  محافظ البحيرة واللواء محمد شوقى بدر-  السكرتير العام للمحافظة بعقد لقاءات  مع 60 مواطنا ومواطنة ممن لديهم مطالب واحتياجات بمركز ومدينة كفر الدوار،  والتي تمثلت فى تقديم مساعدات عينية وكراسي متحركة وأجهزة تعويضية ومواد غذائية وفرص عمل، فضلًا عن توفير جهاز لعدد 5 عرائس (أجهزة كهربائية ومفروشات ) وتوصيل وصلات مياه الشرب لعدد 11 حالة بقرى الحاجر ضمن القرى الأكثر احتياجاَ.

حيث قام كل مواطن بعرض مشكلته واحتياجاته ووجهت نائب محافظ البحيرة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لإيجاد حلول سريعة وعاجلة لتلك الاحتياجات والمطالب.

نائب محافظ البحيرة تلتقي بعدد 60 مواطنا بمدينة كفر الدوار، فيتو
نائب محافظ البحيرة تلتقي بعدد 60 مواطنا بمدينة كفر الدوار، فيتو

كما أكد السكرتير العام  على ضرورة تفعيل التلاحم بالمواطنين من خلال جميع قنوات الإتصال المتاحة والعمل على التيسير وتخفيف الأعباء عن كاهلهم وتذليل كافة العقبات التي تواجههم في حياتهم اليومية من الخدمات والمرافق مع تقديم يد العون لكل محتاج ومستحق للمساعدة سواء كانت عينية أو على شكل أدوية مجانية أو تسهيل الحصول على خدمة.


 

وشددت الدكتورة نهال بلبع  على ضرورة قيام رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات بتفعيل تلك اللقاءات الدورية بنطاق المراكز والمديريات لتلبية مطالبهم وتقديم خدمة لائقة لهم على أرض الواقع وتحسين كافة الخدمات المقدمة لهم لتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

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