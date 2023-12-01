الجمعة 01 ديسمبر 2023
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محافظات

260 مشاركا بفعاليات وأمسيات ثقافية بقصر ثقافة قوص للاحتفال باليوم العالمي للطفولة

احتفالات الطفولة،
احتفالات الطفولة، فيتو

أكد الدكتور قدري الشعيني رئيس مركز ومدينة قوص أن قصر ثقافة قوص، أقام عددًا من الفعاليات الثقافية خلال الشهر نوفمبر احتفالًا باليوم العالمي للطفولة، في إطار تنفيذ خطة دور الثقافة التي تهدف إلى رفع المستوى الثقافي لدى الجماهير واستغلال المناسبات المحلية والعالمية لتوعية الجمهور بقضاياها.

 

وأوضح رئيس المركز أن الفعاليات شملت عقد ندوات وورش ومحاضرات ثقافية شارك فيها ٢٦٠ مُشاركًا واستمرت على مدار الشهر الجاري كله، مشيرًا إلى التنوع الموضوعي لتلك الفعاليات حيث شملت عقد سلسلة محاضرات بعنوان “الطفولة صانعة الأمل _ الأطفال وتعلم البرمجة _ كيفية قراءة وتحليل لوحة تشكيلية”.

وتابع: "كما تضمنت الخطة الثقافية لشهر نوفمبر ورش لاكتشاف المواهب "غناء – إنشاد ديني – إلقاء" ورش عمل  للفنون التشكيلية بعنوان "رسم حر عن الطفولة" وورش حكي بعنوان "الطفولة والبطولة" وعروض أفلام سينمائية للأطفال عن اعياد الطفولة.

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وأكد الدكتور قدري الشعيني رئيس المركز ضرورة التوسع في نشر الأنشطة والفعاليات الثقافية وإتاحتها لأكبر عدد ممكن من أبناء المدينة، بهدف استثمار أوقات فراغ  في القراءة والتعلم بدلًا من الانسياق وراء الأفكار المتطرفة، وإذكاء روح البحث والابتكار لدى الشباب  فضلًا عن ترسيخ قيم الحوار والمشاركة والانتماء والولاء لديهم، خاصة في ظل المخططات التي تستهدف الهوية.

 

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اعياد الطفولة قصر ثقافة قوص مدينة قوص

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