وكيل صحة البحيرة يستكمل جولاته المرورية بتفقد مستشفى رشيد (صور)

قام مساء أمس الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، باستكمال جولاته المرورية بتفقد مستشفي رشيد، وذلك للاطمئنان على سير العمل بالمستشفيات، والاستعداد الطبي لتأمين العملية الانتخابية خلال الانتخابات الرئاسية القادمة، ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة.

وكيل صحة البحيرة يتفقد سير العمل بمستشفى رشيد، فيتو

وكيل صحة البحيرة يتفقد سير العمل بمستشفى رشيد، فيتو

وكيل صحة البحيرة يتفقد سير العمل بمستشفى رشيد، فيتو

وبدأ الزيارة بالمرور على قسم الاستقبال والطوارئ للإاطمئنان على تواجد الفريق الطبى والتمريض على رأس العمل، وثم تابع بالمرور على أقسام العناية المركزة، وأثناء المرور ناقش أطباء الاستقبال والعناية فى بعض الحالات المرضية.

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تابع أيضا قسم الجراحة العامة، والمعمل لمتابعة سير العمل والاطمئنان على توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية والاطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، كما استبين المرضى وذويهم عن مدى رضائهم عن مستوى تقديم الخدمة بالمستشفى.

وكيل صحة البحيرة يتفقد سير العمل بمستشفى رشيد، فيتو

وكيل صحة البحيرة يتفقد سير العمل بمستشفى رشيد، فيتو

وكيل صحة البحيرة يتفقد سير العمل بمستشفى رشيد، فيتو

وقام كذلك بتفقد كافة أقسام المستشفى المختلفة، ومراجعة مخزون الأودية والمستلزمات الطبية للتأكد من توافر مخزون كافٍ، وشدد على التأكيد بعدم شراء مريض الطوارئ لأية أدوية أو مستلزمات من خارج المستشفى، حتى لا يتحمل المواطن أي أعباء اضافية وشدد على الجميع بالالتزام التام بتعليمات مكافحة العدوى، وتوفير الواقيات الشخصية.

كما وجه بزيادة أعداد الكراسي المتحركة على بوابات المستشفى لسهولة نقل المرضى، وأثنى على كافة الأعمال بالمستشفى وعلى تواجد الفريق الطبي والتمريض على رأس العمل.