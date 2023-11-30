رفع درجة الاستعداد القصوى بالمنشآت الصحية استعدادًا للانتخابات الرئاسية بالوادي الجديد

عقد الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الوادى الجديد، اجتماعًا للغرفة المركزية للانتخابات بمديرية الشئون الصحية بالوادى الجديد، بحضور مدير فرع التأمين الصحى بالوادى الجديد، ومدير فرع اسعاف الوادي الجديد، ومدير مستشفى الخارجة التخصصى، بالاضافة الى أعضاء الغرفة العاملين بديوان المديرية.

ووجهت اللجنة برفع درجة الإستعداد القصوى بكافة المنشآت الصحية والتأكيد على توافر جميع المستلزمات الطبية وأدوية الطوارئ، والتنبيه على حث العاملين بالقطاع الصحى على المشاركة فى الاستحقاق الانتخابى، وتفعيل دور الرائدات الريفيات فى حث المواطنين على المشاركة الإيجابية.

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وأكد وكيل صحة الوادي الجديد، أن اللجنة وجهت أيضًا بتمركز سيارات الإسعاف بالقرب من مقار اللجان الانتخابية، وتكليف طبيب لكل مجموعة من المقار الانتخابية حسب النطاق الجغرافى للمتابعة فى حال حدوث أى طارئ للسادة القائمين على اللجان أو السادة الناخبين.

كما وجهت اللجنة، بالتنسيق التام بين الغرفة المركزية بديوان المديرية واللجان الفرعية بالإدارات الصحية، وتكثيف عقد الندوات التوعوية للتوعية بأهمية المشاركة فى الاستحقاق الانتخابى، والتنسيق بين جميع الجهات لخروج العاملين للاقتراع بما لا يؤثر على سير العمل وتقديم الخدمة للمواطنين.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وتعليمات اللواء دكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد.

يذكر أن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، أعلن اليوم، إعداد خطة قومية للتأمين الطبي لفعاليات الانتخابات الرئاسية المقرر انعقادها داخل جمهورية مصر العربية، على مدار 3 أيام في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر المقبل، وبدء عمل غرفة التحكم بوزارة الصحة والسكان في العاصمة الإدارية لمتابعة إجراءات التأمين الطبي.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن خطة التأمين الطبي تقود على رفع درجة الاستعداد والجاهزية، خلال فعاليات الانتخابات الرئاسية، التي تشهد كثافات وتجمعات للمواطنين على الطرق، وأمام وداخل اللجان الانتخابية، في الأماكن التي حددتها اللجنة العليا للانتخابات، مما يتطلب التخطيط والاستعداد لأي طارئ.

وأضاف «عبدالغفار» أن الخطة تتضمن الدفع بـ 1699 سيارة إسعاف مجهزة في محيط مقرات اللجان الانتخابية والأماكن التي تشهد تجمعات للمواطنين، بكافة المحافظات، إلى جانب 11 لانش إسعاف نهرية.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن مرحلة الإعداد لتطبيق الخطة القومية لتأمين الانتخابات الرئاسية، تضمنت حصر إمكانيات مستشفيات الإحالة الأولية والتخصصية، وربطها بغرفة الأزمات المركزية في ديوان وزارة الصحة والسكان، بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومنظومة المشروع القومي للرعايات الحضانات مع الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بحيث يتم تحويل أي حالات مرضية بواسطة الإسعاف لأقرب نقطة طبية وفقا لنوع ودرجة الإصابة، بما يضمن سرعة الاستجابة في إنقاذ حالات الطوارئ.

وتابع عبدالغفار أن الخطة تتضمن التأكيد على المديريات والجهات بزيادة الأطقم الطبية في الأقسام الحرجة والأطقم المعاونة، وتفعيل خدمات الطوارئ، للعمل على مدار الـ 24 ساعة مع تخصيص أرقام هواتف لسرعة التواصل بين غرفة طوارئ بالمديرية، وجميع المستشفيات والوحدات، وأرقام خدمات طوارئ الوزارة 137، 16474.

وأكد أن الخطة تضمنت التأكد من توافر الأدوية ومستلزمات الطوارئ والمتابعة على مدار الساعة مع مراجعة أرصدة مخازن الأزمات والكوارث بكل محافظة، وتوفير أرقام للتواصل مع مسئولي الإمداد والتموين وغرفة المستلزمات عند الحاجة، إلى جانب تأمين احتياطي من أكياس الدم ومشتقاته، وذلك بالتنسيق بين إدارة بنوك الدم وغرفة النداء الآلي مع تواجد منسق من إدارة بنوك الدم في غرفة (137) على مدار الساعة، وكذلك التأكيد على مراجعة مخزون الأكسجين، وموقف المولدات وأرصدة السولار، بجميع المستشفيات والجهات التابعة لوزراة الصحة.

ونوه «عبدالغفار» إلى أن الخطة تتضمن التنسيق مع المستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

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