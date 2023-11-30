الخميس 30 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

المتحدة تبرم اتفاقا لعرض ألف حلقة من الدراما باللغة الهندية في جميع أنحاء العالم

جانب من توقيع الاتفاق,
جانب من توقيع الاتفاق, فيتو

أبرمت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية اتفاقاتها الأولى لتوزيع وعرض 1000 حلقة دراما تلفزيونية باللغة الهندية في جميع أنحاء العالم، الأمر الذي يفتح أسواقا جديدة للدراما المصرية، ويساهم في انطلاق الفن المصري والوصول به إلى آفاق أبعد في الانتشار والتأثير، في خطوة هي الأولى من نوعها لوصول المحتوى الدرامي المصري خارج نطاق الوطن العربي.

 

بداية لتعاقد كبير

ويعد الاتفاق بداية لتعاقد كبير في مجال صناعة الدراما والسينما مع الشركة الهندية سوبركلاستر برودكشن، لتوزيع الأعمال المصرية باللغة الهندية في جميع أنحاء العالم.

 

Advertisements

 

 

وتم توقيع الاتفاق بين عمرو الفقي العضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشهاب الدين شودري.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

المتحدة للخدمات الأعلامية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الدراما المصرية الفن اخبار الفن

مواد متعلقة

حقوق الشركة المتحدة التي ردت إليها!

الأكثر قراءة

بث مباشر، شاهد مباراة ليفربول ولاسك لينز في الدوري الأوروبي

الحكومة تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن أزمة الدولار

محمد رمضان يعتذر للإعلامي عمرو أديب، والأخير يعلق

خلاف داخل مجلس إدارة الزمالك على منصب مدير التعاقدات

ليفربول يسجل هدفين في شباك لاسك لينز خلال 3 دقائق ومحمد صلاح يصنع

القابضة لكهرباء مصر تعلن عن وظائف شاغرة، تعرف على الشروط وطريقة التقديم

شيء يدعو للفخر، حفاوة عربية بما فعله أمير قطر مع الرئيس الألمانى على سلم الطائرة (فيديو)

نجمات مصر يخطفن الأنظار في مهرجان البحر الأحمر بالسعودية (صور)

Advertisements

منوعات

المزيد

نجمات مصر يخطفن الأنظار في مهرجان البحر الأحمر بالسعودية (صور)

مصورة التليفزيون تترك الكاميرا احتفالا بهدف سيف الجزيري في فيوتشر قبل إلغائه

آمال ماهر تخرج عن صمتها وترد على أنباء زواجها من ثري إماراتي

10 آلاف جنيه في الساعة.. ضبط شبكة الراقصة قشطة للأعمال المنافية للآداب بجوار وزارة الشباب

المزيد

خدمات

المزيد

خلي بالك، حالات إلغاء تخصيص شقق جنة بالطرح التكميلي

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الخميس

سعر النحاس في السوق اليوم الخميس 30-11-2023

سعر الريال السعودي اليوم الخميس 30-11-2023 في ختام التعاملات

المزيد

انفوجراف

بعد مطالبة البرلمان.. معلومات عن جهود الدولة في تعزيز الأمن السيبراني (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم من أحرم ثم مات قبل أداء المناسك؟ الإفتاء تجيب

تفسير حلم بكاء الرجل في المنام وعلاقته بانتهاء المشكلات والأزمات الأسرية

لم يرد بها نص والبعض يراها بدعة، 25 دعاء ليوم الخميس

المزيد
الجريدة الرسمية