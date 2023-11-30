المتحدة تبرم اتفاقا لعرض ألف حلقة من الدراما باللغة الهندية في جميع أنحاء العالم

أبرمت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية اتفاقاتها الأولى لتوزيع وعرض 1000 حلقة دراما تلفزيونية باللغة الهندية في جميع أنحاء العالم، الأمر الذي يفتح أسواقا جديدة للدراما المصرية، ويساهم في انطلاق الفن المصري والوصول به إلى آفاق أبعد في الانتشار والتأثير، في خطوة هي الأولى من نوعها لوصول المحتوى الدرامي المصري خارج نطاق الوطن العربي.

بداية لتعاقد كبير

ويعد الاتفاق بداية لتعاقد كبير في مجال صناعة الدراما والسينما مع الشركة الهندية سوبركلاستر برودكشن، لتوزيع الأعمال المصرية باللغة الهندية في جميع أنحاء العالم.

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وتم توقيع الاتفاق بين عمرو الفقي العضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشهاب الدين شودري.