تامر حسني يعلن موعد ومكان حفلاته في رأس السنة

تامر حسني، كشف الفنان تامر حسني عن موعد حفلاته في رأس السنة الجديدة 2024.

ونشر تامر حسني بوستر الحفلات عبر حسابه على موقع تويتر، حيث يحيي حفلا يوم 30 ديسمبر في تركيا، وحفلًا في العاصمة الإماراتية أبو ظبي يوم 31 ديسمبر.

تامر حسني يستأنف نشاطه بعد فترة توقف

ويعود تامر حسني من جديد لإحياء الحفلات الغنائية، وذلك بعد تأجيل أكثر من حفل غنائي له بسبب أحداث غزة الصعبة.

وفي وقت سابق قال “إش إش” مدير إنتاج شركة تامر حسني لـ"فيتو" إن تامر من الممكن أن يعود لإحياء الحفلات الغنائية في أواخر ديسمبر المقبل مع مطلع العام الجديد، وذلك بعد توقفه عن إحياء الحفلات الفترة الماضية بسبب أحداث غزة.

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وكان تامر حسني قد علق في وقت سابق على الأحداث في غزة عبر حسابه على موقع الصور الشهير "إنستجرام"، حيث استنكر ما يحدث لأهالي فلسطين، على يد الكيان الصهيوني.

وكتب تامر حسني عبر ستوري انستجرام قائلًا: "لا حول ولا قوة إلا بالله، معجزة من عندك يا رب سامحنا يا الله قد لا نفهم حكمتك ولكن لا شيء يفوق يقيننا برحمتك".