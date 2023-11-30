الخميس 30 نوفمبر 2023
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رياضة

بعثة الأهلي تصل تنزانيا استعدادا لمواجهة يانج أفريكانز (فيديو)

الأهلي، فيتو
الأهلي، فيتو

دوري أبطال أفريقيا، وصلت بعثة النادي الأهلي إلى تنزانيا استعدادا لمواجهة يانج أفريكانز في الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا والمقرر لها السبت المقبل بدار السلام وكانت قد غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة محمد الدماطي عضو مجلس إدارة النادي في  إلى تنزانيا عصر اليوم.

 

وحقق الأهلي الفوز في المباراة الأولى على ميدياما الغاني، بينما تلقي يانج أفريكانز الهزيمة أمام شباب بلوزداد الجزائري.

 

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وصول الأهلي إلى تنزانيا

 

مواجهات الأهلي أمام يانج أفريكانز 

الأهلي واجه يانج أفريكانز في 10 مباريات حيث فاز في 6 وتعادل 3 مرات وخسر  في مباراة واحدة.

 

التقى الأهلي مع يانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا عام 1982، فاز ذهابًا في القاهرة بنتيجة 5-0، وتعادل إيابًا في تنزانيا بنتيجة 1-1.

 

كما التقى الأهلي مع يانج أفريكانز في الدور الأول من دوري أبطال أفريقيا نسخة 1988، وتعادل الأهلي ذهابًا في تنزانيا بنتيجة 0-0، وفاز إيابًا في القاهرة بنتيجة 4-0.

 

كما فاز الأهلي ذهابًا في مصر على يانج أفريكانز بنتيجة 3-0 في الدور الثاني من دوري أبطال أفريقيا 2009، وإيابًا في تنزانيا 1-0.

 

وفي الدور الثاني من دوري أبطال أفريقيا عام 2014، تلقى الأهلي هزيمة ذهابًا في تنزانيا 0-1، وفاز إيابًا في مصر 1-0، وتأهل بركلات الترجيح.

 

وأخيرًا لعب الأهلي مع يانج أفريكانز في الدور الثاني من دوري أبطال أفريقيا نسخة 2016، وتعادل ذهابًا في تنزانيا 1-1، وفاز إيابًا في القاهرة.

 

الأهلى يفوز على ميدياما الغاني

وحقق الأهلى الفوز على ميدياما الغاني بثلاثة أهداف نظيفة في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

 

يانج أفريكانز يخسر امام شباب بلوزداد الجزائري

وعلى الجانب الآخر خسر فريق يانج افريكانز التنزاني أمام فريق شباب بلوزداد الجزائري بثلاثية نظيفة  ليتقاسم الأهلي وبلوزداد قمة المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط.

 

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا 

1- الأهلي 3 نقاط 

2- شباب بلوزداد الجزائري  3 نقاط 

3- ميدياما الغانى   بدون نقاط

4- يانج أفريكانز التنزاني  بدون نقاط

 

تأهل الأهلي إلى دور المجموعات

وتأهل الأهلي إلى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي 2023-2024، بعد الفوز على فريق سان جورج الإثيوبي في لقاء دور الـ 32 بمجموع المباراتين بنتيجة 7-0.

 

هدافو الأهلي بدوري الأبطال الموسم الحالي

ونجح 5 لاعبين من الأهلي في إحراز 10 أهداف خلال الثلاث مباريات التى خاضها الفريق الأحمر في بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي وهم كالتالي:

1- أحرز حسين الشحات ثلاث أهداف بواقع هدفين في شباك فريق سان جورج الأثيوبى في ذهاب دور الـ 32  وهدفا في شباك فريق ميدياما الغانى في الجولة الأولى بدور المجموعات.

2- سجل محمود عبد المنعم كهربا ثلاث أهداف بواقع هدفين في شباك فريق سان جورج الإثيوبي في إياب دور الـ 32 وهدفا في شباك فريق ميدياما الغاني في الجولة الأولى بدور المجموعات.

3- سجل محمد مجدى أفشة هدفًبن في شباك فريق سان جورج الإثيوبي في لقاء إياب دور الـ32 

4- أحرز أحمد عبد القادر هدفًا في شباك فريق سان جورج الإثيوبي في ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

5- سجل صلاح محسن هدفًا في في شباك فريق ميدياما الغانى في الجولة الأولى بدور المجموعات.

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الأهلي دوري أبطال أفريقيا تنزانيا يانج افريكانز ميدياما الغاني

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