دوري أبطال أفريقيا، تفاصيل مران الأهلي الختامي في القاهرة قبل السفر إلى تنزانيا

دوري أبطال أفريقيا، خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الختامي بالقاهرة صباح اليوم على ملعب التتش قبل السفر إلى تنزانيا عصر اليوم؛ استعدادا لمباراة يانج أفريكانز المقرر لها مساء السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

كولر يحاضر لاعبي الأهلي

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة مع اللاعبين للحديث في كافة الجوانب الفنية والخططية الخاصة بالمباراة.

وأجرى لاعبو الفريق عمليات الإحماء وجزء بدني قبل المشاركة في تدريبات الكرة والتي حرص خلالها الجهاز الفني على تنفيذ الجزء الخططي.

وأدى محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف رباعي حراسة المرمى تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس قبل المشاركة في تدريبات الكرة.

وشارك طاهر محمد وبيرسي تاو في التدريبات الجماعية بعد تعافيهما من الإصابة.

وعقد كولر جلسات مع الجهاز المعاون له لمواصلة التحضير لمباراة يانج أفريكانز.

وكان الأهلي افتتح مشواره في دور المجموعات بالفوز على ميدياما الغاني بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت على استاد السلام.

وأغلق الأهلي ملف بطولة الدوري الممتاز، وبدأ الفريق التحضير اليوم لمباراة يانج أفريكانز حيث خاض مرانه صباحا على ملعب التتش بعد انتهاء الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين أمس، قبل السفر إلى تنزانيا عصر اليوم.

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مواجهات الأهلي أمام يانج أفريكانز

الأهلي واجه يانج أفريكانز في 10 مباريات حيث فاز في 6 وتعادل 3 مرات وخسر في مباراة واحدة.

التقى الأهلي مع يانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا عام 1982، فاز ذهابًا في القاهرة بنتيجة 5-0، وتعادل إيابًا في تنزانيا بنتيجة 1-1.

كما التقى الأهلي مع يانج أفريكانز في الدور الأول من دوري أبطال أفريقيا نسخة 1988، وتعادل الأهلي ذهابًا في تنزانيا بنتيجة 0-0، وفاز إيابًا في القاهرة بنتيجة 4-0.

كما فاز الأهلي ذهابًا في مصر على يانج أفريكانز بنتيجة 3-0 في الدور الثاني من دوري أبطال أفريقيا 2009، وإيابًا في تنزانيا 1-0.

وفي الدور الثاني من دوري أبطال أفريقيا عام 2014، تلقى الأهلي هزيمة ذهابًا في تنزانيا 0-1، وفاز إيابًا في مصر 1-0، وتأهل بركلات الترجيح.

وأخيرًا لعب الأهلي مع يانج أفريكانز في الدور الثاني من دوري أبطال أفريقيا نسخة 2016، وتعادل ذهابًا في تنزانيا 1-1، وفاز إيابًا في القاهرة.

الأهلى يفوز على ميدياما الغاني

وحقق الأهلى الفوز على ميدياما الغاني بثلاثة أهداف نظيفة في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

يانج أفريكانز يخسر امام شباب بلوزداد الجزائري

وعلى الجانب الآخر خسر فريق يانج افريكانز التنزاني أمام فريق شباب بلوزداد الجزائري بثلاثية نظيفة ليتقاسم الأهلي وبلوزداد قمة المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

1- الأهلي 3 نقاط

2- شباب بلوزداد الجزائري 3 نقاط

3- ميدياما الغانى بدون نقاط

4- يانج أفريكانز التنزاني بدون نقاط

تأهل الأهلي إلى دور المجموعات

وتأهل الأهلي إلى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي 2023-2024، بعد الفوز على فريق سان جورج الإثيوبي في لقاء دور الـ 32 بمجموع المباراتين بنتيجة 7-0.

هدافو الأهلي بدوري الأبطال الموسم الحالي

ونجح 5 لاعبين من الأهلي في إحراز 10 أهداف خلال الثلاث مباريات التى خاضها الفريق الأحمر في بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي وهم كالتالي:

1- أحرز حسين الشحات ثلاث أهداف بواقع هدفين في شباك فريق سان جورج الأثيوبى في ذهاب دور الـ 32 وهدفا في شباك فريق ميدياما الغانى في الجولة الأولى بدور المجموعات.

2- سجل محمود عبد المنعم كهربا ثلاث أهداف بواقع هدفين في شباك فريق سان جورج الإثيوبي في إياب دور الـ 32 وهدفا في شباك فريق ميدياما الغاني في الجولة الأولى بدور المجموعات.

3- سجل محمد مجدى أفشة هدفًبن في شباك فريق سان جورج الإثيوبي في لقاء إياب دور الـ32

4- أحرز أحمد عبد القادر هدفًا في شباك فريق سان جورج الإثيوبي في ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

5- سجل صلاح محسن هدفًا في في شباك فريق ميدياما الغانى في الجولة الأولى بدور المجموعات.