آخر استعدادات الانتخابات الرئاسية في تركيا واليونان (فيديو)

انتخابات الرئاسة بالخارج، قال عبد الستار بركات مراسل “القاهرة الإخبارية” في أثينا، إن السفارة المصرية وسط أثينا تقع في مكان استراتيجي، مشيرًا إلى أن العلم المصري الكبير يوجد على مبنى السفارة استعدادا للعُرس الديموقراطي وهو الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 في انتظار أبناء الجالية المصرية المقيمين في اليونان من أجل الإدلاء بصوتهم.

استعدادات السفارة المصرية في أثينا للانتخابات الرئاسية

وأضاف: "هناك استعدادات تامة داخل السفارة انتظارا للمصريين بدءًا من غد الساعة التاسعة بالتوقيت المحلي، وبالمناسبة، التوقيت هنا هو نفس توقيت القاهرة من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساءً، وخلال الأيام الماضية أجرينا لقاءات مع المواطنين في اليونان والجميع أكد حضوره للإدلاء بصوته في الأيام الثلاثة الماضية".

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العملية الانتخابية في اليونان

وتابع: "خلال الأيام الماضية تم عقد اجتماعات للسفير المصري السفير عمر عامر وأعضاء البعثة الدبلوماسية مع أبناء الجالية المصرية سواء داخل أو خارج السفارة للاطلاع على الاستعداد العملية الانتخابية وإعطاء الإجابات على جميع الأسئلة".

استعدادات السفارة المصرية في أنقرة للانتخابات الرئاسية

وقال عمر أحمد مراسل القاهرة الإخبارية: إن السفارة المصرية أنهت كامل الاستعدادات لاستقبال الناخبين المصريين وأبناء الجالية المصرية في أنقرة في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 التي تبدأ غدا الجمعة وتستمر 3 أيام.

أعداد المصريين في تركيا

وأضاف: "أعداد المواطنين المصريين الموجودين في مختلف المدن التركية قرابة 40 ألف مواطن مصري، ولكن لا يوجد حاليا أعداد رسمية حول مَن يحق لهم الانتخاب".

وتابع: "الجمعة هو يوم عمل، وبالتالي، فإنه من المتوقع أن يزداد الإقبال يومي السبت والأحد".

وأكد أن استعدادات استقبال الناخبين تمت على قدم وساق وانتهى الموضوع وستفتح السفارة في أنقرة والقنصلية في إسطنبول أبوابها في التاسعة صباحا حتى التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي التركي لاستقبال أبناء الجالية المصرية للإدلاء بأصواتهم دون أي مشكلة.