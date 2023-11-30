الخميس 30 نوفمبر 2023
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ملفات وحوارات

الشارولي والليموزين والأنجوس أبرزها.. الزراعة تتوسع في إنتاج السائل المنوي لأنقى الطلائق في العالم لتحسين القطعان المحلية (فيديو)

سلالة أبقار الليموزين
سلالة أبقار الليموزين بالمركز الدولي بالعامرية، فيتو

كشف المهندس ياسر فهمي نائب رئيس المركز الدولي للتلقيح الصناعي للماشية بالعامرية، أن المركز يمتلك 62 طالوقة من أجود وأنقى سلالات الأبقار المميزة عالميًا، والتي تعتبر الأعلى في إنتاج اللحوم والألبان، مشيرًا إلى أن المركز ينتج الآن أكثر من 200 ألف جرعة سائل منوي من السلالات التي يمتلكها لتلقيح القطعان المحلية بهدف نقل الصفات الوراثية المميزة لدى الطلائق الأجنبية، لتحسين إنتاجية الألبان واللحوم في الأبقار والجاموس بمصر.

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وأضاف فهمي لفيتو أن المركز يمتلك سلالات نقية واردة من مصادر موثوقة في البلدان المالكة لأهم سلالات الأبقار في العالم مثل ألمانيا والولايات المتحدة وهولندا وفرنسا وغيرها من البلدان.

وأكد أن أوزان السلالات المميزة في إنتاج اللحوم مثل الليموزين والشارولي والسيمينتال والبراون والأنجوس تتجاوز أوزانها الطن، وتصل إلى طن ونصف الطن في بعض السلالات مثل الليموزين، لافتًا إلى أن سلاسة الهولشتاين الألمانية والهولندية هى من أفضل السلالات عالميا في إنتاج الألبان حيث يصل إنتاجها إلى 60 كيلو يوميا، وهى بذلك تتفوق على الجاموس الإيطالي الذي يصل إنتاجه من الألبان إلى 20 كيلو جرام يوميا، وأن المركز يمتلك أيضا قطيع مميز من سلالة الجاموس الإيطالي النقية التي تساهم في إنتاج جرعات السائل المنوي لتلقيح الجاموس المصري وتحسين صفات الوراثية في إنتاج اللبن.

سلالة الهولشتاين

600 ألف جرعة سائل منوي

وتابع: " المركز ينتج سنويا أكثر من 200 ألف جرعة وسيتم زيادتها إلى 600 ألف جرعة سنويا وهي الطاقة الإنتاجية الحالية للمركز، وذلك بعد افتتاح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لمعمل جديد داخل المركز، والذي يعتبر المعمل الأكبر في الشرق الأوسط حاليا، لزيادة إنتاجية الجرعات وضمانة جودتها العالية".

وقال إن جرعات السائل المنوي يتم بيعها وتوزيعها على المزارعين في القرى وعلى المزارع المتوسطة والكبيرة لتحسين الصفات الوراثية في القطعان المحلية، ويقوم بعملية التلقيح شخص متخصص ومدرب يسمى "الملقح" وتم خلال الفترة الأخيرة تخريج عدد كبير من الملقحين المنتشرين في الريف ومزارع الإنتاج الحيواني لاداء تلك المهمة.

 

افتتاح توسعات المركز الدولي للتلقيح الصناعي

وافتتح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، توسعات أكبر مركز للتلقيح الاصطناعي في  الشرق الأوسط التابع لمشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة وسبل المعيشة ومقره منطقة العامرية بالإسكندرية.

وحضر الجولة المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، وبعض قيادات الوزارة والصندوق الدولى للتنمية الزراعية "الايفاد"، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية وتحسين السلالات لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين من اللحوم والألبان وفي إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وعقب الافتتاح قال القصير إن الهدف من المركز هو  تحسين جودة المنتج النهائي من الجرعات مما يحقق التحسين الوراثي للإنتاج الحيواني على مستوى الدولة.

وأضاف أن الطاقة الانتاجية للمركز حوالى 600 ألف جرعة سنويًا ومستهدف الوصول بها الى 1,2 مليون جرعة مستقبلا بعد أن كانت 150 ألف فقط قبل سنوات قليلة.

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