رد اعتبار، عودة سعد موسى لرئاسة الحجر الزراعي بعد 7 سنوات من إقالته لرفضه دخول قمح الأرجوت

أصدر السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قرارا بتكليف الدكتور سعد موسى رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بالوزارة، بالعمل رئيسًا للإدارة المركزية للحجر الزراعي، بعد خلو المنصب بوفاة الدكتور أحمد العطار الرئيس السابق للحجر الزراعي المصري.

رفض إدخال أي شحنات قمح مصابة بفطر الأرجوت

وشغل موسى منصب رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي خلال عام 2016 قبل ان يقال من منصبه في أغسطس من نفس العام خلال تواجده في مهمة عمل رسمية بأستراليا بقرار من الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الأسبق على خلفية رفض موسى دخول شحنات القمح المصابة بفطر الارجوت لمخالفتها لتشريعات الحجر الزراعي المصري، وذلك خلال الأزمة التي ضربت القطاع الزراعي وقتها بعد رفض كثير من خبراء الزراعة في مصر إدخال أي شحنات قمح مصابة بفطر الارجوت، لحماية البيئة الزراعية في مصر والصحة النباتية من انتشار الفطر وآثاره السلبية على زراعات الحبوب خاصة القمح وأيضا أضراره على الصحة العامة في حالة زيادة تواجده في الحبوب عن النسب المقررة في دستور الغذاء العالمي.

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الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بالوزارة

واعتبر خبراء وقيادات سابقة بوزارة الزراعة قرار عودة موسى لقيادة الحجر الزراعي المصري بمثابة رد اعتبار بعد إقالته بعد موقفه المهني في أزمة قمح الارجوت.

وتولى الدكتور سعد موسى رئاسة الادارة المركزية للعلاقات الخارجية في عهد الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة الأسبق واستمر في مهامه طوال فترة الوزير الحالي السيد القصير قبل قرار انتقاله لرئاسة الإدارة المركزية للحجر الزراعي.