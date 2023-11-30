الرئيس الإسرائيلي يلتقي محمد بن زايد في الإمارات

التقى الرئيس الإسرائيلي، إسحق هرتسوغ، اليوم الخميس، مع نظيره الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، في أبوظبي، وذلك في ظل استضافة الإمارات لقمة المناخ كوب 28.



زيارة الرئيس الإسرائيلي إلى الإمارات

وأكدت تقارير إعلامية عبرية أن الرئيس الإسرائيلي استغل زيارته إلى الإمارات العربية المتحدة لتدشين حملة من أجل تحرير الأسرى لدى حركة حماس.

وبالأمس الربعاء أكدت وسائل إعلام عبرية، أن رئيس دولة الاحتلال، توجه في زيارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الخميس.

وأكد موقع "أي 24" أن زيارة الرئيس الإسرائيلي إلى الإمارات العربية المتحدة لن تستغرق أكثر من يوم واحد، وستكون بالتزامن مع انعقاد مؤتمر المناخ العالمي "كوب 28".

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وأجرى الرئيس الإسرائيلي تلك الزيارة في ظل الهدنة الإنسانية وصفقات تبادل الأسرى بين حماس وتل أبيب بوساطة مصر وقطر.

ومع اقتراب الهدنة على الانتهاء، تبذل مصر جهودا دبلوماسية مكثفة من أجل تمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، وذلك تمهيدا لوقف كامل لإطلاق النار.



مواصلة العدوان على غزة

وفي السياق ذاته أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلى، في بيان صادر عنه أمس الأربعاء، أن رئيس هيئة الأركان صدق على خطط عسكرية لمواصلة العدوان على غزة.



وفي السياق ذاته أكدت تقارير إعلامية، أن الوقف الشامل لإطلاق النار في قطاع غزة يحتاج إلى تضحيات كبيرة من الجانبين ولكن من قبل دولة الاحتلال سيكون أكثر.



ودارت مفاوضات طويلة توسطت فيها مصر وقطر بين إسرائيل وحماس من أجل التوصل لوقف فوري لإطلاق النار مقابل تبادل جميع الأسرى بين الجانبين إلا أن دولة الاحتلال يظل لديها تحفظات على هذه الصفقة.



وأوضحت التقارير أن الهدف الرئيسي للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة كما هو معلن من قبل دولة الاحتلال، هو القضاء على حركة المقاومة الفلسطينية حماس، وتحرير الأسرى.



استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

وعلى الرغم من وجود أصوات في إسرائيل تضغط على حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل بقيادة نتنياهو، من أجل القبول بوقف إطلاق النار والبدء في عملية تبادل أسرى مع حركة حماس، إلا أن هناك أصوات متطرفة في داخل هذه الحكومة ترفض ذلك.

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