الخميس 30 نوفمبر 2023
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سياسة

هل سيتم تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية،
الانتخابات الرئاسية، فيتو

تستعد البلاد خلال ساعات لتنفيذ أولى مراحل وإجراءات التصويت في الانتخابات الرئاسية، والمقررة بالخارج في أيام ١، ٢، ٣ ديسمبر.

 

ومع اقتراب انتهاء تلك الإجراءات، يتساءل العديد من المواطنين حول مصير الحكومة الحالية بعد الانتخابات الرئاسية وهل سيتم تشكيل حكومة جديدة.

 

 وتوضح فيتو بدورها النصوص الدستورية المنظمة لذلك الأمر كالتالي:

 

نظم الدستور في مادته ١٤٦ ضوابط تشكيل الحكومة الجديدة، دونما النص علي إلزام أن يتم ذلك عقب الانتخابات الرئاسية.

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ولكن جرى العرف علي قيام رئيس  الجمهورية بتشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات الرئاسية،  وعرض برنامجها على مجلس النواب للحصول على الثقة.

 

تكليف رئيس الجمهورية للحكومة 

 

 المادة 146  تنص على: يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عُد المجلس منحلًا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل. 

 

مدة اختيار رئيس للحكومة حال رفض مجلس النواب 

 

وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها في هذه المادة على ستين يومًا. 

 

عرض تشكيل الحكومة على مجلس النواب 

وفي حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له. 

في حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.

 

موعد تشكيل الحكومة الجديدة 

وحال قيام رئيس الجمهورية الجديد، بتشكيل حكومة جديدة، سيكون ذلك بعد أداء اليمين الدستورية أمام مجلس النواب في أبريل المقبل

المادة  140 من الدستور 

 

نصت المادة رقم 140 المعدلة بالدستور، على: "يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين، وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يوما علي الأقل ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوما على الأقل، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة".

 

المادة 241 مكرر من الدستور

ونصت المادة 241 مكرر من الدستور على أن " تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسًا للجمهورية في 2018 ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية" وهي مادة انتقالية تخاطب الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي بدأت مدته الرئاسية فى 2018. 

ومن خلال نصي المادتين 140 و241 مكرر، نجد أن موعد أداء اليمين مرتبط بموعد إعلان انتخاب وفوز الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية السابقة وتوليه منصب الرئيس، بحيث يعد ذلك الموعد هو بداية فترة الست سنوات.

مدة الرئيس السيسي

 

ووفقا لذلك تنتهى مدة الرئيس السيسي في يوم 2 أبريل المقبل، نظرا لأن في 2 أبريل 2018، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بولاية رئاسية ثانية.

 

إجراءات التصويت في الانتخابات 

 

بدأ الصمت الانتخابي بالخارج اعتبارا من الساعة 12 صباح يوم الأربعاء 29 نوفمبر 2023 قبل يومين من تاريخ الاقتراع بالتوقيت المحلي لكل دولة، فيما سيكون موعد انتخابات المصريين في الخارج من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 9 مساء بالتوقيت المحلي لكل دولة، خلال ثلاثة أيام من الجمعة والسبت والأحد 1 و2 و3 ديسمبر 2023.

كما يبدأ الصمت الانتخابي وتتوقف الحملات الانتخابية في الداخل اعتبارا من الساعة 12 صباحا الجمعة 8 ديسمبر 2023 قبل يومين من تاريخ الاقتراع، أما عن موعد انتخابات الرئاسة المصرية 2023 في الداخل.

 

وتعقد الانتخابات بالداخل من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساءا لمدة ثلاثة أيام الأحد والإثنين والثلاثاء 10 و11 و12 ديسمبر 2023.

وستنتهي عملية الفرز وتسليم المحاضر للجان العامة وقرارات اللجان العامة بشأن الاعتراضات وجميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع وإعلان الحصر العددي للأصوات الأربعاء 13 ديسمبر 2023.

ويتم تلقي الهيئة الطعون في قرارات اللجان العامة الخميس 14 ديسمبر 2023، والبت في الطعون المقدمة في قرارات اللجان العام يومي الجمعة والسبت 15 و16 ديسمبر 2023.

وتعلن نتيجة انتخابات الرئاسة المصرية القادمة وتنشر في الجريدة الرسمية 18 ديسمبر 2023.

 

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