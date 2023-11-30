الخميس 30 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

مصر للطيران تنقل بعثة النادي الأهلي إلى دار السلام على طائرة خاصة

بعثة الأهلي في مطار
بعثة الأهلي في مطار القاهرة

سيرت مصر للطيران_ الناقل الوطني، اليوم الخميس، رحلة خاصة رقم MS3250  بأحدث طرازات الشركة من طراز A320neo إلى مطار دار السلام بتنزانيا نقلت على متنها بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعدادا لمواجهة فريق يانج أفريكانز المقرر لها السبت المقبل في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة بدورى أبطال إفريقيا.

مصر للطيران تنظم رحلة خاصة لنقل بعثة النادي الأهلي إلى دار السلام

بعثة الأهلي 

هذا وأقلعت الطائرة من مبنى الركاب رقم ٣ بمطار القاهرة الدولي، وسط استعدادات كاملة من فرق عمل مصر للطيران الناقل الوطني لتقديم أفضل خدمات السفر لممثلي الكرة المصرية في البطولات الدولية والقارية.

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مواجهات الأهلي أمام يانج أفريكانز 

الأهلي واجه يانج أفريكانز في 10 مباريات حيث فاز في 6 وتعادل 3 مرات وخسر  في مباراة واحدة.

التقى الأهلي مع يانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا عام 1982، فاز ذهابًا في القاهرة بنتيجة 5-0، وتعادل إيابًا في تنزانيا بنتيجة 1-1.

كما التقى الأهلي مع يانج أفريكانز في الدور الأول من دوري أبطال أفريقيا نسخة 1988، وتعادل الأهلي ذهابًا في تنزانيا بنتيجة 0-0، وفاز إيابًا في القاهرة بنتيجة 4-0.

كما فاز الأهلي ذهابًا في مصر على يانج أفريكانز بنتيجة 3-0 في الدور الثاني من دوري أبطال أفريقيا 2009، وإيابًا في تنزانيا 1-0.

وفي الدور الثاني من دوري أبطال أفريقيا عام 2014، تلقى الأهلي هزيمة ذهابًا في تنزانيا 0-1، وفاز إيابًا في مصر 1-0، وتأهل بركلات الترجيح.

وأخيرًا لعب الأهلي مع يانج أفريكانز في الدور الثاني من دوري أبطال أفريقيا نسخة 2016، وتعادل ذهابًا في تنزانيا 1-1، وفاز إيابًا في القاهرة.

الأهلى يفوز على ميدياما الغاني

وحقق الأهلى الفوز على ميدياما الغاني بثلاثة أهداف نظيفة في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

يانج أفريكانز يخسر امام شباب بلوزداد الجزائري

وعلى الجانب الآخر خسر فريق يانج افريكانز التنزاني أمام فريق شباب بلوزداد الجزائري بثلاثية نظيفة  ليتقاسم الأهلي وبلوزداد قمة المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط.

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