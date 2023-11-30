من بينهم الأهلي، ستة أندية يحق لهم الترشح لرئاسة رابطة الأندية الإفريقية

انعقد اليوم الاجتماع الأول لرابطة الأندية الإفريقية، والتي قرر الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الإفريقي تأسيسها.

وأوضح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف أن هناك 6 أندية يحق لهم الترشح على منصب رئيس رابطة الأندية الإفريقية وذلك وفقا للتصنيف هم.

ستة أندية يحق لهم الترشح لرئاسة رابطة الأندية الإفريقية

وتضم الأندية الست النادي الأهلي ومعه ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي ومازيمبي الكونغولي وآسيك أبيدجان الإيفواري وحوريا كوناكري الغيني وسيمبا التنزاني.

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وأوضح أن هذه الأندية هي الأعلى تصنيفا في المناطق الجغرافية للكاف وهي 6 مناطق على النحو التالي: شمال وشرق ووسط وجنوب وغرب المنطقة أ، وغرب المنطقة ب.

اجتماع رابطة الأندية الإفريقية

وشهد الاجتماع حضور 6 ممثلين للأندية المصرية وهي: الأهلي، الزمالك، الإسماعيلي، المصري، بيراميدز، مودرن فيوتشر.

وقرر الكاف في اجتماعه اختيار كينيا مقرا لرابطة الأندية الأفريقية، ولا يجوز تغييره إلا بتصويت الأغلبية داخل الرابطة، وتحديدا 70% من الأصوات.

كما قرر الكاف استبعاد أي ناد من رابطة الأندية حال هبوطه للدرجة الأدنى في المسابقة المحلية ببلده.

إنشاء رابطة الأندية الإفريقية

ويضم المكتب التنفيذي للرابطة 12 عضوا منهم 3 من الأندية المميزة في الكرة النسائية.

وكان الكاف حدد أهداف تدشين رابطة الأندية على النحو التالي:

- حماية وتعزيز مصالح أندية كرة القدم الإفريقية التأكد من أن أندية كرة القدم الإفريقية قابلة للحياة تجاريا وقادرة على المنافسة عالميا ومربحة.

- التأكد من أن الحكام ومفوضي المباريات ومشغلي الفار يتمتعون بالاحترام والمصداقية والاستقلالية والمستوى العالمي.

- بناء شراكات مع الرعاة والقطاع الخاص والحكومات لبناء الملاعب التي تتوافق مع معايير والبنية التحتية والمرافق الأخرى لكرة القدم في كل اتحاد من الأعضاء في الكاف والفيفا.

- تطوير المواهب الشبابية الأفريقية وأكاديميات للبنين والبنات وتحسين جودة كرة القدم للأندية الأفريقية لتكون على مستوى عالمي.

موعد مباراة منتخب مصر ضد موزمبيق

منتخب مصر الأول لكرة القدم، سيقص شريط مبارياته في بطولة أمم أفريقيا بكوت ديفوار، أمام منتخب موزمبيق يوم 14 يناير المقبل، على ملعب فيلكس بوانيه في مدينة أبيدجان في الجولة الأولى لحساب المجموعة الثانية بدور المجموعات بكان 2024.

منتخب مصر يفوز على جيبوتي وسيراليون

وحقق منتخب مصر الفوز في الجولة الأولى في التصفيات على ضيفه منتخب جيبوتي بسداسية نظيفة على ستاد القاهرة الدولي، قبل أن يفوز في الجولة الثانية على مضيفه منتخب سيراليون بهدفين نظيفين، في اللقاء الذي أقيم في ليبيريا.

موعد ومكان بطولة أمم إفريقيا للكبار

وكان أكد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، في بيان رسمي عن مواعيد بطولة كأس أمم إفريقيا التي تستضيفها كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير من العام المقبل 2024.

ومن المقرر أن تقام المباراة الافتتاحية يوم السبت 13 يناير 2024 على ملعب الحسن واتارا في العاصمة الإيفوارية، أبيدجان، فيما تختتم البطولة التي تستمر أربعة أسابيع، والتي تضم أفضل 24 منتخبًا أفريقيا، يوم الأحد 11 فبراير 2024.

مجموعة مصر في بطولة أمم إفريقيا

وأسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الإفريقية عن وقوع منتخب مصر مع غانا والرأس الأخضر وموزمبيق ضمن منافسات المجموعة الثانية، وذلك قبل نسخة كوت ديفوار المقرر أن تنطلق 13 يناير وتختتم 11 فبراير 2024.