الخميس 30 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

مي فاروق: متحمسة لحفل روائع السنباطي

مي فاروق، فيتو
مي فاروق، فيتو

مي فاروق، شوقت الفنانة مي فاروق جمهورها لحفل روائع السنباطي، الذي يقام الليلة في المملكة العربية السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض.

 

وكتبت مي فاروق في تدوينة لها عبر حسابها على تويتر: “موعدنا اليوم في ليلة من أروع الليالي #روائع_السنباطي #مي_فاروق متحمسة لرؤيتكم جدا”.

 

حفل روائع السنباطي

 ويضم حفل روائع السنباطي كلًّا من شيرين عبد الوهاب وأحمد سعد وريهام عبد الحكيم ومي فاروق وصابر الرباعي وفؤاد زبادي وإيمان عبد الغني، ومن المقرر أن يقدم هؤلاء النجوم باقة من ألحان رياض السنباطي.
 

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ويأتي الحفل تكريما لمسيرة الموسيقار الراحل رياض السنباطي، ويشارك فيه عدد من النجوم تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ.

 

والموسيقار رياض السنباطى، أحد عباقرة الزمن الجميل، واحد من جيل العمالقة، جيل زكريا أحمد، والقصبجي، وعبد الوهاب، وأسمهان، وأم كلثوم التي وصفته بـ "العبقري" هو آخر الكلاسيكيين المبدعين، ملأ الدنيا بألحانه سنوات طويلة حتى رحل في مثل هذا اليوم 10 سبتمبر عام 1981.

 

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