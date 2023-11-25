السبت 25 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

مي فاروق تشارك في حفل روائع السنباطي بموسم الرياض 30 نوفمبر

بوستر الحفل، فيتو
بوستر الحفل، فيتو

رياض السنباطي، تشارك المطربة مي فاروق في حفل روائع السنباطي الذي يقام يوم 30 نوفمبر المقبل ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

 

ويأتي الحفل تكريما لمسيرة الموسيقار الراحل رياض السنباطي، ويشارك فيه عدد من النجوم تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ.

 

والموسيقار رياض السنباطى، أحد عباقرة الزمن الجميل، واحد من جيل العمالقة، جيل زكريا أحمد، والقصبجي، وعبد الوهاب، وأسمهان، وأم كلثوم التي وصفته بـ "العبقري" هو آخر الكلاسيكيين المبدعين، ملأ الدنيا بألحانه سنوات طويلة حتى رحل في مثل هذا اليوم 10 سبتمبر عام 1981.

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ولد رياض السنباطى عام 1906 وعمل في مهنة النجارة والتنجيد، ولكن حبه للموسيقى طغى على أي عمل يقوم به، أصيب وهو في التاسعة من عمره بمرض في عينه، أحال بينه وبين الاستمرار في الدراسة، وقد أفاده ذلك حيث اهتم والده بالتركيز على تعليمه قواعد الموسيقى وإيقاعاتها بعدما لمس الحس الفني لديه حيث اصطحبه معه في الأفراح حتى أصبح مطرب فرقة والده الأول ولقب بـ بلبل المنصورة.

 

 

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