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رياضة

خالد جلال يعلن تشكيل فاركو لمباراة المقاولون في الدوري الممتاز

فاركو، فيتو
فاركو، فيتو

أعلن خالد جلال المدير الفني لفريق فاركو عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره المقاولون العرب، مساء اليوم الخميس، ضمن لقاءات الجولة السابعة من الدوري الممتاز.

تشكيل فاركو أمام المقاولون

حراسة المرمى: محمد سعيد (شيكا).

خط الدفاع: عبد الله بكري، ياسين السيد، بابا كار، جيفرسون إنكادا.

خط الوسط: كينجسلي سوكاري، محمد فخري، وليد علي.

خط الهجوم: أحمد فؤاد، أحمد شريف، سيف تيري.

تشكيل المقاولون أمام فاركو 

وضم تشكيل المقاولون، عامر عامر في حراسة المرمي، وفاروقا نور الدين  وأمير عابد ولؤي وائل وأحمد الشيمي وعبد الرحمن خالد جبنة  وجوزيف أوشايا وعمار حمدي وأحمد فوزي وأحمد علاء وأمادو أنياص.

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وتواجد علي دكة البدلاء: محمود أبو السعود وعماد الدين أبوبكر وعمر فتحي سافيولا وعماد ميهوب ومحمد هاني تريكا وعمر مرعي والحبيب أحمد أحسن وزياد فرج ومهند محمد ( مواليد 2005).

المقاولون يبحث عن الفوز الأول

ويبحث المقاولون عن تحقيق أول فوز له في الدوري المصري الممتاز هذا الموسم بعدما حقق التعادل في مباراتين والخسارة في 4 مباريات.

وخاض المقاولون 4 وديات خلال فترة توقف الدوري المصري أمام سموحة 0-1، وبلدية المحلة 1-0، والمروج الليبي 1-0، والإسماعيلي 0-2.

 

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