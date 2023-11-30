اجتماع لمتابعة آخر مستجدات ملف تقنين أراضي أملاك الدولة بمحليات البحيرة

عقد كامل غطاس - السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة، اجتماعًا لمتابعة آخر مستجدات ملف تقنين أراضي أملاك الدولة والعمل على رفع معدلات الأداء فيما يخص تحرير العقود للمواطنين، ضمن جهود محافظة البحيرة بتكثيف كافة الأعمال الخاصة بتقنين الأراضي المملوكة للدولة بمدن ومراكز المحافظة، وذلك للحفاظ على حق الشعب وتأكيدًا لهيبة الدولة.



جاء ذلك بحضور المهندس مدحت الشرمة - مدير الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة بالمحافظة، والمهندسة شيماء سعد حربى - مدير منظومة الأملاك بالمحافظة، ومديري إدارات الأملاك بالوحدات المحلية والجهات التنفيذية، حيث تم خلال الاجتماع استعراض توصيات الاجتماع السابق والطلبات التي سددت مقدم التعاقد.

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أكد السكرتير المساعد، أنه لا تهاون في إنفاذ القانون والتعامل بسرعة وبحسم وتذليل كافة العقبات لإعادة حق الدولة كاملًا، تماشيًا مع ما تشهده البلاد حاليًا من إصلاح فى شتى المجالات لتحقيق الصالح العام للمواطنين والسعي بالبناء والتنمية لمستقبل أفضل .

طالب السكرتير المساعد، بسرعة الانتهاء من كافة حالات التعاقدات بالوحدات المحلية، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال جميع المتأخرين عن السداد، وحصر جميع حالات التعدي وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية والإزالة الفورية لجميع حالات التعدي على أراضي أملاك الدولة، ومراجعة موقف التقنين وإنهاء كافة الملفات وكذلك إعادة عرضها ليكون السعر شاملا حق الانتفاع مع استكمال التحصيل واتخاذ إجراءات الحجز الإداري والإجراءات القانونية ضد المتقاعسين، واتخاذ الإجراءات وفقًا لتحرير المحضر الوارد من لجنة استرداد أراضي الدولة باجتماعها الأخير، وتكليف الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة بمخاطبة هيئة المساحة العسكرية السرعة إنهاء أعمال الرفع المساحي بالوحدات المحلية لمركزى (بدر -الدلنجات).

وشدد السكرتير المساعد، على تكثيف وتسريع وتيرة العمل بملف تقنين أراضي الدولة، والعمل على توفير مزيد من التيسيرات لتذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن، والدولة على حقوقهم وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك، مع حث وتشجيع المواطنين على سرعة إنهاء واستكمال باقي إجراءات التقنين.

