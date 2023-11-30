تعادل سلبي بين الاتحاد وزد بالشوط الأول في الدوري الممتاز

انتهى الشوط الأول من مباراة الاتحاد السكندري وضيفه زد إف سي بالتعادل السلبي، في المباراة التي تقام اليوم الخميس، على استاد الإسكندرية، ضمن لقاءات الجولة السابعة من الدوري الممتاز.

وجاء الشوط الأول متكافئا من الفريقين، وكانت هناك فرصتان للتهديف لفريق زد عن طريق مصطفى زيكو وديلسون كاموني، بينما أهدر بواتينج فرصة هدف لفريق الاتحاد السكندري.

تشكيل الاتحاد السكندري أمام زد

حراسة المرمى: عمر صلاح.

خط الدفاع: هشام صلاح، مصطفى إبراهيم، إسلام أبو سليمة، كريم الديب.

خط الوسط: عمر الوحش، مورو ساليفو، ناصر ناصر.

خط الهجوم: بنجامين بواتنج، رجب عمران، جوب مابولولو.

تشكيل زد أمام الاتحاد السكندري

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: محمد سمير - محمد إسماعيل - علي جمال - مصطفى العش.

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خط الوسط: بيتر ميتوموسي - عبدالله مجدي - أحمد عاطف قطة.

خط الهجوم: مصطفى سعد ميسي - مصطفى زيكو - ديلسون كاموني.

ترتيب الاتحاد وزد في الدوري

ويحتل فريق الاتحاد السكندرى بقيادة مديره الفني طارق العشري، المركز السادس برصيد 11 نقطة جمعهم فى 6 مباريات حيث فاز فى 3 مباريات وتعادل فى مباراة وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 10 أهداف واستقبلت شباكه 9 أهداف.

أما زد بقيادة مديره الفني مجدي عبد العاطي، فيحتل المركز الثالث بفارق نقطة وحيدة عن الاتحاد حيث حصد 12 نقطة من 6 مباريات خاضها وفاز زد فى 3 مباريات وتعادل فى مثلهم ولم يذق زد طعم الهزيمة حتى الأن وسجل لاعبيه 11 هدف واستقبلت شباكهم 8 أهداف.

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