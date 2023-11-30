موعد عودة مودريتش إلى ريال مدريد

كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، عن آخر تطورات المصابين في صفوف الميرنجي وعلى رأسهم النجم الكرواتي لوكا مودريتش.

موعد عودة مودريتش

وقال أنشيلوتي، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية: "لا اعتقد أن أحدا من المصابين سيعود ضد غرناطة (السبت المقبل)، ولكن اعتقد أن مودريتش يمكن أن يعود ضد ريال بيتيس".

وأضاف: "سنخوض مواجهة غرناطة باللاعبين المتاحين لدينا".



وتأتي تصريحات أنشيلوتي في صالح الحارس الأوكراني أندري لونين الذي تولى حراسة عرين الميرنجي في آخر 4 مباريات للفريق في مختلف المسابقات وظهر بمستوى جيد.

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ومن المتوقع أن يتواجد أيضًا الشاب نيكو باز بدلا من مودريتش، والذي تألق وسجل هدفا في شباك نابولي، خلال الانتصار على الفريق الإيطالي بنتيجة (4-2)، مساء أمس الأربعاء.

تأهل 11 فريقا لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا

وضمن حتى الآن 11 فريقا تأهله لدور الـ16 من منافسات دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي وهي:

بايرن ميونخ الألماني (المجموعة الأولى)

أرسنال الإنجليزي (المجموعة الثانية)

ريال مدريد الإسباني (المجموعة الثالثة)

ريال سوسيداد الإسباني وإنتر ميلان الإيطالي (المجموعة الرابعة)

أتليتكو مدريد الإسباني ولاتسيو الإيطالي (المجموعة الخامسة)

بوروسيا دروتموند الألماني (المجموعة السادسة)

مانشستر سيتي الإنجليزي ولايبزيج الألماني (المجموعة السابعة)

برشلونة الإسباني (المجموعة الثامنة)

نظام قرعة دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا 2023-2024

يتم تقسيم الفرق إلى فئتين، الفئة الأولى تحتوي على أصحاب صدارة مجموعاتهم، والثانية على أصحاب الوصافة.

ولا يمكن أن يلتقي فريقان من نفس المجموعة في دور الـ16، وكذلك تجنب القرعة وقوع فريقين من نفس البلد في مواجهات هذا الدور، وبتجنب أصحاب المجموعة الواحدة والبلد ذاتها، تسقط القرعة أصحاب المراكز الأولى في مواجهات مع فرق الوصافة.