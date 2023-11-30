الخميس 30 نوفمبر 2023
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محافظات

توقيع اتفاق تعاون بين الأقصر ومدينة سيكشفهيرفار بالمجر (صور)

جانب من توقيع الاتفاق,
جانب من توقيع الاتفاق, فيتو

استقبل محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، السيدة كاتالين نوفاك رئيسة جمهورية المجر، لدى وصولها محافظة الأقصر، على هامش زيارتها الرسمية الأولى لمصر.

وشهدت رئيسة جمهورية المجر، بحضور محافظ الأقصر، مراسم توقيع اتفاق التآخي والتعاون بين محافظة الأقصر بجمهورية مصر العربية ومدينة سيكشفهيرفار بجمهورية المجر، والذي يمثلها عمدتها اندراس سير بالكو فيكس والذي استقبله محافظ الأقصر مسبقا بديوان عام المحافظة.


ويشمل اتفاق الصداقة والتعاون بين محافظة الأقصر ومدينة سيكشفهيرفار، توثيق العلاقات وأواصر الصداقة والتعاون والتفاهم المتبادل بين الطرفين في مجالات الثقافة والفنون والعلوم والاقتصاد والتعليم والصحة والسياحة والرياضة، عن طريق تبادل الوفود والخبرات وتنظيم وإقامة المعارض والندوات والمؤتمرات، والتعرف على ثقافة وتاريخ المدينتين ومواطنيهما، وتشجيع التواصل بين الشركات الاقتصادية او التجارية والمجموعات الخدمية في كلا المدينتين.

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ومن جانبه رحب محافظ الأقصر، بفخامة رئيسة جمهورية المجر ضيفه عزيزة على أرض محافظة الأقصر، معربا عن تقديره لحرصها على حضور مراسم توقيع اتفاقية التآخي بين محافظة الأقصر ومدينة سيكشفهيرفار، متمنيًا أن تسهم الاتفاقية في المزيد من التنامي للعلاقات الثنائية وتعزيز مسارات التعاون المشترك بين الجانبين.

 

 

رئيس جمهورية المجر تزور آثار مدينة الأقصر 


وعلى هامش زيارة رئيسة المجر لمحافظة الأقصر، قامت بجولة سياحية لعدد من المزارات الأثرية بمدينة الأقصر من بينها مقابر وادي الملوك والملكات بالبر الغربي، كما قامت بزيارة مواقع أعمال البعثة الأثرية المجرية العاملة بالبر الغربي.


يذكر أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قد استقبل السيدة كاتالين نوفاك رئيسة المجر بقصر الاتحادية في زيارتها الأولى لمصر، مشيدًا بعلاقات التعاون الاستراتيجية ذات الأبعاد التاريخية والوثيقة بين البلدين في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.


ومن جانبها ثمنت رئيسة المجر التطور المستمر في العلاقات، داعية إلى المزيد من التعاون بين البلدين الصديقين.

 

 

 

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