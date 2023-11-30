انتخاب هيرسي سعيد رئيسًا لـ رابطة الأندية الأفريقية

شهد اجتماع رابطة الأندية الأفريقية، اليوم الخميس، في أحد الفنادق في القاهرة، انتخاب رئيسها الأول بشكل رسمي، بعد تشكيلها من جانب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم - كاف.

رئيس رابطة الأندية الأفريقية ومقرها

وتم انتخاب هيرسي سعيد، رئيس نادي يانج أفريكانز التنزاني، رئيسا لـ رابطة الأندية الأفريقية.

وكان أول اجتماع للرابطة عقد اليوم في أحد الفنادق بالقاهرة، فيما تقرر اتخاذ كينيا مقرا للرابطة.

وشهد الاجتماع حضور 6 ممثلين للأندية المصرية وهي: الأهلي، الزمالك، الإسماعيلي، المصري، بيراميدز، مودرن فيوتشر.

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وقرر الكاف في اجتماعه اختيار كينيا مقرا لرابطة الأندية الأفريقية، ولا يجوز تغييره إلا بتصويت الأغلبية داخل الرابطة، وتحديدا 70% من الأصوات.

كما قرر الكاف استبعاد أي ناد من رابطة الأندية حال هبوطه للدرجة الأدنى في المسابقة المحلية ببلده.

أهداف رابطة الأندية الأفريقية

وكان الكاف حدد أهداف تدشين رابطة الأندية على النحو التالي:

- حماية وتعزيز مصالح أندية كرة القدم الأفريقية التأكد من أن أندية كرة القدم الأفريقية قابلة للحياة تجاريا وقادرة على المنافسة عالميا ومربحة.

- التأكد من أن الحكام ومفوضي المباريات ومشغلي الفار يتمتعون بالاحترام والمصداقية والاستقلالية والمستوى العالمي.

- بناء شراكات مع الرعاة والقطاع الخاص والحكومات لبناء الملاعب التي تتوافق مع معايير والبنية التحتية والمرافق الأخرى لكرة القدم في كل اتحاد من الأعضاء في الكاف والفيفا.

- تطوير المواهب الشبابية الأفريقية وأكاديميات للبنين والبنات وتحسين جودة كرة القدم للأندية الأفريقية لتكون على مستوى عالمي.



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