السفير صالح موتلو شن: العلاقات المصرية التركية شهدت تطورا كبيرا خلال العام الماضي

قال السفير التركي فى مصر، صالح موتلو شن، اليوم الخميس: إن تركيا حققت الكثير من المكاسب والنجاحات في المجالات التجارية والصناعية، والفن والثقافة وكافة المجالات الأخرى.

وأضاف السفير صالح موتلو شن، فى كلمة خلال احتفال باليوم الوطنى التركى أقامته سفارة أنقرة لدي القاهرة، أن “العلاقات التركية مع الدول العربية والإسلامية شهدت تطورا كبيرا بفضل سياسة الرئيس رجب طيب أردوغان”.

وأكد السفير التركي، أن العلاقات المصرية التركية شهدت تطورا كبيرا خلال العام الماضي.

ما هو اليوم الوطني التركي

جدير بالذكر أن تركيا تحتفل بيومها الوطني في يوم 29 أكتوبر ويعد أهم عطلة في الجمهورية التركية، ويسمى أيضًا بيوم الجمهورية (Turkish Republic Day).

وقد أعلن مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك أن هذا اليوم هو يوم عطلة رسمية في البلاد، ويحتفل الأتراك بهذا اليوم إحياءً لذكرى تأسيس الجمهورية التركية في عام 1923، فبعد أن انتصرت تركيا بحرب الاستقلال التي دارت بين عامي 1919 و1923 أعلن البرلمان التركي أن الدولة التركية الجديدة أصبحت جمهورية، ووضع البرلمان دستورًا جديدًا للدولة بتاريخ 29 أكتوبر 1923.

Advertisements

وتتم مراسم الاحتفال باليوم الوطني التركي بدءًا من الساعة 1 ظهرًا في يوم 28 أكتوبر، وتستمر الاحتفالات والعطلة الرسمية لـ 35 ساعة، تغلق فيها معظم الشركات، والمدارس، والبنوك، ومكاتب المجالس، والبورصة التركية، ومكاتب البريد، وتتضمن الاحتفالات تنظيم مسيرات وحفلات موسيقية وإشعال أضواء وشموع في الطرقات، كما ان المواصلات في هذا اليوم مجانية.