وكيل وزارة الصحة يستكمل جولاته المرورية ويتفقد العمل في مستشفى رشيد بالبحيرة

قام الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، باستكمال جولاته المرورية للاطمئنان على سير العمل بالمستشفيات، والاستعداد الطبي لتأمين العملية الانتخابية خلال الانتخابات الرئاسية القادمة، حيث قام بزيارة تفقدية لمستشفى رشيد، في تواجد الدكتور عبدالوهاب منسي مدير المستشفى، ونائب المدير ورئيسة التمريض والفريق الطبي والإداري المعاون لسيادته.

وبدأ الزيارة بالمرور على قسم الاستقبال والطوارئ للاطمئنان على تواجد الفريق الطبي، والتمريض على رأس العمل، وتبع ذلك المرور على أقسام العناية المركزة، وأثناء المرور ناقش أطباء الاستقبال والعناية في بعض الحالات المرضية، كما تابع قسم الجراحة العامة، والمعمل لمتابعة سير العمل والاطمئنان على توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية والاطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

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ناقش وكيل الوزارة مع أطباء الأطفال عن معدلات الإصابة ببعض الأمراض بالنسبة للأطفال، كما استبين المرضى وذويهم عن مدى رضائهم عن مستوى تقديم الخدمة بالمستشفى.

وقام كذلك بتفقد كافة أقسام المستشفى المختلفة، ومراجعة مخزون الأودية والمستلزمات الطبية للتأكد من توافر مخزون كافِ، وشدد على التأكيد بعدم شراء مريض الطوارئ لأية أدوية أو مستلزمات من خارج المستشفى، حتى لا يتحمل المواطن أي أعباء إضافية.



وشدد على الجميع بالالتزام التام بتعليمات مكافحة العدوى، وتوفير الواقيات الشخصية.

كما طالب الدكتور جميعة بزيادة أعداد الكراسي المتحركة على بوابات المستشفى لسهولة نقل المرضى، واثنى سيادته على كافة الأعمال بالمستشفى وعلى تواجد الفريق الطبي والتمريض على رأس العمل.