البوري يسجل 130 جنيها، أسعار الأسماك اليوم بمحافظة البحيرة (فيديو)

ننشر أسعار الأسماك بالأسواق بـ محافظة البحيرة اليوم الخميس، وذلك حسب آخر الأسعار المتداولة بين البائعين والتجار بأسواق المحافظة ووفقًا لآخر التطورات والمستجدات اليومية في الأسعار، وأسعار أسواق التجزئة تزيد قليلا على الأسعار المتداولة في الجملة.

إقبال المواطنين على الأسماك بمحافظة البحيرة

حيث شهد سوق السمك إقبالا من المواطنين على الأسماك من النوع البلطي والبوري، وذلك لتناسب أسعارهم لفئة كبيرة من المواطنين، ويوجد تباين في الأسعار وذلك حسب جودة المنتج وطبيعة المنطقة، كما توجد زيادة في الأسعار بالفترة الأخيرة والذي أثر بشكل كبير على إقبال المواطنين على عملية البيع والشراء.

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أسعار الأسماك بمحافظة البحيرة

كما يضاف للأسعار كل من تكاليف النقل والتداول حسب ابتعاد كل منطقة عن السوق الرئيسي للجملة وكذلك نوع وجودة المنتج والطبقة المستهدفة لكل منتج سواء شعبي أو راقٍ، وأخيرا يضاف إليها هامش ربح كل تاجر من التجار.



أنواع الأسماك المختلفة بمحافظة البحيرة

حيث تتراوح أسعار الأسماك حسب جودة المنتج وأيضًا وفقًا لدرجات الحرارة والمنطقة وتراوح سعر كيلو السمك البلطي من 65 إلى 80 جنيها، وأيضا تراوح سعر سمك البوري ما بين 110 إلى 130 جنيها للكيلو الواحد وجاء سعر السردين ما بين 70 إلى 75 جنيها، كما جاء سعر الجمبري من 170 إلى 200 جنيه وأحيانا يصل إلى 300 أو 450 جنيها للكيلو الواحد.



وسجل سمك البربوني سعر 250 جنيه للكيلو الواحد القراميط يتراوح سعرها ما بين 35 إلى 50 جنيهًا، وسجل سعر كيلو الكاليماري 180 جنيهًا وسعر كيلو الكابوريا من 80 إلى 100 جنيه والسبيط 300 جنيهًا.



كما أكد البائع أن إقبال المواطنين يكون كبيرا طول العام ويزاد بكثرة في فصل الشتاء مقارنة بالصيف مؤكدا على تباين الأسعار حسب أوقات السنة المختلفة ودرجات الحرارة حيث تزداد الأسعار بفصل الصيف عنها في الشتاء.



ويقوم صيادو محافظة البحيرة بصيد الأسماك من منطقة المعدية بالمحافظة أو منطقة الأنفوشي بمحافظة الإسكندرية بالإضافة إلىمحافظة كفر الشيخ كما أنه يوجد بكثرة بسواحل البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط، وتوجد أنواع أسماك كثيرة تنتشر بشكل كبير خلال هذا الوقت من وذلك يرجع إلى درجة الحرارة المناسبة إلى أنواع الأسماك المختلفة.