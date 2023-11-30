الخميس 30 نوفمبر 2023
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اقتصاد

اتحاد بنوك مصر يُكرّم الإدارة القانونية لـ CIB مصر

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

حصل القطاع القانوني بالبنك التجاري الدولي-مصر ( سى اى بى CIB ) على تكريم مرموق من اتحاد بنوك مصر، حيث تم تكريمه، نظرًا للجهود الاستثنائية التي قام بها الفريق في تمثيل الاتحاد أمام الجهات القضائية

 وجاء التكريم خلال جلسة الجمعية العامة لاتحاد بنوك مصر، وتسلم التكريم  محمود عباس رئيس القطاع القانوني.


فقد نجح الفريق القانوني لـ البنك التجاري الدولي-مصر (سى اى بى CIB ) في الحصول على أحكام نهائية لصالح الاتحاد في جميع الدعاوي التي تم مباشرتها من قِبلهم. 


جاء ذلك نتيجة نظرًا لامتلاك " البنك التجاري الدولي-مصر ( سى اى بى CIB ) " لفريق قانوني قوي، يضم كوادر ومهارات مُتفردة، بالإضافة إلى انتهاجه لأفضل الأساليب والاستراتيجيات وتطبيق أحدث الممارسات العالمية. 


ويتمتع الفريق القانوني للبنك بقدرتهم على التعامل مع مختلف القضايا نظرًا لامتلاكهم للمعرفة القانونية الحديثة والمُعمقة. 

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ويعكس هذا التكريم الجهود المتواصلة التي يبذلها البنك لتقديم أعلى مستويات الخدمة، واستثماره في رأس المال البشري، مما جعله نموذجا ومثالا يحتذي به المؤسسات داخل وخارج مصر. 


ويُذكر أن البنك التجاري الدولي-مصر ( سى اى بى CIB ) يُعد من أفضل البنوك في إبرام الصفقات الناجحة على مدار تاريخه، نظرًا لارتفاع مستوى المعايير المُطبقة وكفاءة موظفيه، مما أهله للحصول على من الجوائز والتكريمات والإشادات العالمية في هذا الشأن. 


ويعد " البنك التجاري الدولي-مصر ( سى اى بى CIB ) " أكبر بنك قطاع خاص في مصر من حيث مركزه المالي ونموذج أعماله الفريد الذي يركز على تلبية احتياجات العملاء، إذ يقدم البنك مجموعة واسعة ومتميزة من المنتجات والخدمات البنكية لعملائه من الأفراد وأصحاب الثروات والمؤسسات والشركات بمختلف أنواعها.

 

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