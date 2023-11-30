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محافظات

لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر: فتح أسواق منطقة التنين بسبب الاستقرار السياسي

محمد عثمان رئيس لجنة
محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر،فيتو

قال محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر: إنه اعتمدنا لفترة طويلة على أسواق محدودة لا تتعدى 12 سوقا، لكن بعد الطفرة التي حدثت في البنية التحتية للحفاظ على المنشآت السياحية منذ عام 2014، وبالإضافة إلى الاكتشافات الأثرية الجديدة، أصبح من  الضرورة البحث عن أسواق جديدة لجذب جنسيات متنوعة من دولة مختلفة لزيادة عدد الأسواق.

وأضاف عثمان في تصريحات خاصة لـ"بوابة فيتو"،  إن تحقيق رقم 30 مليون سائح لتوفير 30 مليار دولار دعم للدولة ليس ببعيد، لأن مصر استطاعت دراسة بحث وفتح أسواق جديدة تسمى منطقة التنين بشرق آسيا متمثلة في أربعة دول"الصين - الهند - اليابان-كوريا الجنوبية"، لأنه تم إهمال السوق الهندي، لكن السوق الصيني  يصدر نحو 175‪ مليون سائح في العام، نستهدف الحصول على 3 ملايين من جملة دول العالم، مع التأكيد على أنه عالي الإنفاق، حيث يتم تخصيص أدوات جذب للسائح الصيني في الدول الأوروبية مثل تخصيص بائعين يتحدثون اللغة الصينية، لافتا إلى أن الاستقرار السياسي الذي تنعم به مصر سبب اساسي في فتح الأسواق وجذب عدد سياح ٱكثر.

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وأشار عثمان إلى التنوع الثقافي الذي تتميز به محافظة الأقصر ، وأنه ليس آثارا فرعونية فقط، بل يضم مجموعة آثار من قبل الأسرات وقبل التاريخ الفرعوني، مثل بعض المناطق الأثرية في جبل  القرنة غرب الأقصر، ووادي الذهب "ذراع أبو النجا" الذي يضم صانعي حلي الملوك، ومعبد دير شيرويت، بالإضافة إلى أديرة قبطية تحمل عبق التاريخ مثل دير المحارب. 

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الأقصر محافظة الأقصر فيتو رئيس لجنةتسويق السياحة الثقافية غرب الأقصر منطقة التنين

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