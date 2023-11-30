محلية قوص: تحرير 79 مخالفة تموينية خلال شهر نوفمبر الجاري

صرح الدكتور قدري الشعيني رئيس مركز ومدينة قوص، أن إدارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع ادرة الطب البيطري، شنتا حملات مكثفة على الأسواق بنطاق المدينة والقرى التابعة له خلال شهر نوفمبر الجاري، أسفرت عن تحرير ٧٥ محضر مخالفة تموينية متنوعة.

وأوضح الدكتور قدري الشعيني أن المخالفات شملت تحرير ٥٦ محضرًا لأصحاب المحالات التجارية ومحال الجزارة، وذلك لعدم الإعلان عن الأسعار، وانتهاء صلاحية بعض المواد الغذائية المعروض، وعدم الاحتفاظ بالفواتير فضلا عن ذبح وعرض لحوم خارج المجازر الحكومية، مسترسلا تصريحاته بانه تم تحرير ٢٣ محضرا للمخابز البلدية من قبل لجان التفتيش ومراقبي الإدارة التموين تضمنت المخالفات محاضر عدم الإعلان عن قائمة التشغيل، وخبز غير مطابق للمواصفات وأخرى لتصرف في كميات الدقيق.

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وأكد رئيس المركز أن الحملات الرقابة التموينية على الأسواق مستمرة بشكل دوري لضبط الأسعار ومنع تلاعب التجار، وكذا ضبط السلع مجهولة المصدر، والمنتهية الصلاحية لحماية حقوق المستهلك، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

مشروعات حياة كريمة

وفي سياق منفصل اختتم اللواء أشرف الداودي محافظ قنا جولته على مشروعات حياة كريمة بمركز قوص بتفقد سير العمل بعدد من المشروعات الخدمية والزراعية، وذلك بحضور المهندس نبيل الطيبي السكرتير العام للمحافظة، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ مشروعات حياة كريمة بالمحافظة وشاذلي البرنس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

مجمع خدمات الكلالسة

واطلع محافظ قنا على سير العمل بالأعمال الإنشائية التي تجري بمجمع خدمات الكلالسة ومجمع خدمات جراجوس، موضحا أن المجمعات ستشمل منافذ خدمة للإدارة المحلية والتضامن الاجتماعي والتموين والسجل المدني والشهر العقاري ومركز تكنولوجي من أجل تخفيف أعباء ومشقة تنقل المواطنين.

من جانبه أكد الدكتور حسام الدين جعفر على اهتمام المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالتنسيق المباشر بين المحافظة والهيئة لإعداد الدراسات وكراسات الشروط اللازمة للمشروعات المطروحة بما يتوافق مع جدية ومتطلبات المستثمرين، بجانب محفزات الاستثمار لها في ظل توافر المواد الخام والبنية الأساسية، ونوه إلى وجود 14 مركزا لخدمة المستثمرين على مستوى الجمهورية، ووجود 23 مكتبا بالمحافظات تابعة لهيئة الاستثمار وخدمة الخريطة الاستثمارية بهدف جمع كل الفرص الاستثمارية على مستوى مصر ورعاية الفرص الاستثمارية بكافة أنواعها السياحية والزراعية والاقتصادية والصحية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية وفقا للتوزيع الإقليمي أو التوزيع القطاعي.