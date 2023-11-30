الخميس 30 نوفمبر 2023
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محافظات

مواصلة الحملات المكبرة لإزالة 15 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بأسوان (صور)

حملات نظافة في أسوان،
حملات نظافة في أسوان، فيتو

شدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على تكثيف الحملات المكبرة بالتعاون مع الجهات المعنية لإزالة كافة أشكال التعديات على الأراضي أملاك الدولة وذلك تنفيذًا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وطبقًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبالمتابعة الدورية للواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

ووجه بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين والمتعديين من أجل فرض سيادة القانون والحفاظ على حق الشعب، ومن جانبه أكد إبراهيم سليمان رئيس مركز ومدينة إدفو بأنه تنفيذًا لتعليمات محافظ أسوان تم استمرار الحملات المكبرة والتي أسفرت عن تنفيذ 14 قرار إزالة لتعديات على الأراضي الزراعية بقريتي الحجز بحري والبصيلية قبلى بإجمالي مساحات ألفين و900 م2، بالإضافة إلى تنفيذ إزالة فورية لحالة تعد في المهد على أملاك الدولة بقرية الطوناب بمساحة 300م2.

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أشار إلى أن الحملات شارك فيها مسئولي الإدارة الزراعية وقوات من مركز الشرطة، بالإضافة إلى رؤساء الوحدات القروية والعمال والفنيين المدعمين باللوادر وسيارات النقل الثقيل.

وفى نفس السياق أوضح صابر حسين رئيس مركز ومدينة نصر النوبة بأنه بناءً على تكليفات المحافظ جارى مواصلة الجهود لاستمرار أعمال النظافة العامة ورفع المخلفات والأتربة وتراكمات القمامة بمختلف الشوارع والميادين الرئيسية والفرعية وبين المناطق السكنية بمدينة نصر النوبة وذلك بمتوسط إجمالي 20 طنا يوميًا.

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​ أسوان الشعب ازالة القانون اراضي

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