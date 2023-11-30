الخميس 30 نوفمبر 2023
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محافظات

إصدار 159 بطاقة كرامة وتكافل جديدة للمواطنين بقنا

إصدار 159 بطاقة كرامة
إصدار 159 بطاقة كرامة وتكافل،فيتو

 

صرح الدكتور قدري الشعيني رئيس المركز، أنّ إدارة التضامن الاجتماعي أضافت ١٥٩ بطاقة جديدة ببرنامج "تكافل وكرامة"، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها مؤسسات الدولة لحماية الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية بهدف الارتقاء بالمستوى الاقتصادي لتلك الأسر.

وأضاف أنّ إصدار بطاقات برنامج الحماية الاجتماعية "تكافل وكرامة" يأتي ضمن الإجراءات التي تتخذها الدولة بهدف دعم محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجا، لضمان حصولهم على احتياجاتهم الأساسية وتوفير حياة كريمة لهم.

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وفي سياق متصل أعلن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا عن بدء استبدال بطاقات الصرف الحالية للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة وعددها 168 ألفا و315 بطاقة إلى بطاقات " ميزة البنكية " وذلك من خلال 107 مقر فى جميع قرى المحافظة،  مؤكدا أن ذلك يأتى فى إطار سعى الدولة وكافة مؤسساتها للتوجه نحو التحول الرقمى.

وأشار الداودى إلى أن مقرات استبدال البطاقات لن تكون قاصرة على وحدات التضامن الاجتماعي المنتشرة فى القرى فحسب بل تشمل مراكز شباب وجمعيات أهلية ووحدات محلية ومدارس ومعاهد أزهرية وقصور ثقافة، وذلك بهدف التيسير على المستفيدين وتقليل فرص التزاحم إلتزامًا بالإجراءات الاحترازية  التى حددتها وزارة الصحة والسكان لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مناشدا المواطنين ضرورة التوجه إلى مقرات التوزيع خلال الأيام المقبلة للإستفادة من البطاقات الجديدة.

تضامن قنا 
من جانبه أوضح حسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعى أن بطاقات ميزة لها العديد من المميزات، حيث يستطيع المستفيد أن يصرف من أى ماكينة صرف ولن يكون مقيدا بمكاتب بريد أو قاصرا على محل السكن، كما يتيح الكارت للمستفيد القيام بكل المعاملات المالية التجارية والحكومية، مؤكدا أن استبدال الكارت لن يتطلب سوى التوجه إلى أقرب مقر توزيع بطاقات فى المنطقة التى يقطن فيها المواطن للحصول على بطاقة ميزة الجديدة وتفعيلها في الحال.

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برنامج تكافل وكرامة قنا موقع فيتو

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